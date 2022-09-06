https://ria.ru/20220906/vostok-1814768274.html
Резервистов привлекли к основной фазе "Востока-2022"
Резервистов привлекли к основной фазе "Востока-2022" - РИА Новости, 06.09.2022
Резервистов привлекли к основной фазе "Востока-2022"
Резервисты приняли участие в основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:07
2022-09-06T11:07
2022-09-06T11:07
безопасность
россия
приморский край
горячий ключ
владимир путин
восток (учения)
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ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен – РИА Новости. Резервисты приняли участие в основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.На розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский присутствует верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин."В этом году особенностью практических действий стало привлечение соединений резерва, выполняющих задачи по охране и обороне важных военных и государственных объектов, а также борьбе с диверсионно-разведывательными группами", - рассказали в военном ведомстве.Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814758791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, приморский край, горячий ключ, владимир путин, восток (учения)
Безопасность, Россия, Приморский край, Горячий Ключ, Владимир Путин, Восток (учения)
Резервистов привлекли к основной фазе "Востока-2022"
Резервистов привлекли к основной фазе учений "Восток-2022"
ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен – РИА Новости. Резервисты приняли участие в основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
На розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский присутствует верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин
.
"В этом году особенностью практических действий стало привлечение соединений резерва, выполняющих задачи по охране и обороне важных военных и государственных объектов, а также борьбе с диверсионно-разведывательными группами", - рассказали в военном ведомстве.
Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи
, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей
.