https://ria.ru/20220906/vodorod-1814711636.html

РЭА: Китай является наиболее перспективным рынком для российского водорода

РЭА: Китай является наиболее перспективным рынком для российского водорода - РИА Новости, 06.09.2022

РЭА: Китай является наиболее перспективным рынком для российского водорода

Китай является наиболее перспективным рынком для российского водорода, сказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:57

2022-09-06T05:57

2022-09-06T05:57

экономика

китай

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китай является наиболее перспективным рынком для российского водорода, сказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.Глава Минэнерго Николай Шульгинов в июне говорил, что РФ в программе развития водородной энергетики рассчитывала на кооперацию со странами Европы, однако в свете последний геополитических событий теперь должна либо создать внутренний спрос на водород, либо переориентировать будущий экспорт на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.Отвечая на вопрос, какие страны АСЕАН наиболее перспективны как рынки для российского водорода, Кулапин сказал: "С учетом существующей ситуации достаточно сложно сказать... Китай в первую очередь".Глава РЭА подчеркнул, что со странами АСЕАН важно создавать условия для реализации климатических задач. Например, гармонизировать методологию учета выбросов парниковых газов, что создаст для проектов инвестиционную привлекательность.Такие отношения приоритетнее выстраивать с Китаем, Индией и Вьетнамом. "Страны АСЕАН в этом отношении достаточно перспективны для сотрудничества, потому что у них и у нас сейчас формируются правила учета реализации климатических проектов, правила валидации и верификации. Именно на этом этапе сейчас интересно выстроить систему, чтобы результаты были взаимно признаваемы", - также сказал он.Согласно утвержденной в 2021 году концепции развития водородной энергетики РФ, потенциальные объемы экспорта водорода на мировой рынок могут составить до 200 тысяч тонн в 2024 году, 2–12 миллиона тонн в 2035 году и 15–50 миллионов тонн в 2050 году, в зависимости от темпов развития мировой низкоуглеродной экономики и роста спроса на водород на мировом рынке. Шульгинов в июне говорил, что водородная энергетика сохраняет актуальность, но программу по ее развитию придется корректировать.ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)