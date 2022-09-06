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ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области

ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 06.09.2022

ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области

ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:42

2022-09-06T13:42

2022-09-06T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины