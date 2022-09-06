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ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области
ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области - РИА Новости, 06.09.2022
ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области
ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:42
2022-09-06T13:42
2022-09-06T13:42
специальная военная операция на украине
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запорожская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники", - говорится в документе.
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в мире, россия, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области
Минобороны: ВКС уничтожили до ста боевиков и 15 единиц техники ВСУ в Запорожской области