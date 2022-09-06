https://ria.ru/20220906/vizy-1814898825.html

Выданные россиянам шенгенские визы могут пересмотреть, заявили в ЕК

Выданные россиянам шенгенские визы могут пересмотреть, заявили в ЕК - РИА Новости, 06.09.2022

Выданные россиянам шенгенские визы могут пересмотреть, заявили в ЕК

На руках россиян на сегодня находится менее одного миллиона шенгенских виз, они могут быть пересмотрами странами ЕС на национальном уровне, заявила еврокомиссар РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:07

2022-09-06T17:07

2022-09-06T17:14

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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. На руках россиян на сегодня находится менее одного миллиона шенгенских виз, они могут быть пересмотрами странами ЕС на национальном уровне, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон, представляя во вторник предложения Еврокомиссии об отмене соглашения по упрощенному визовому режиму ЕС с Россией."Сейчас менее миллиона действующих шенгенских виз у россиян. В свете приостановки соглашения по облегченному визовому режиму, рекомендаций, которые мы представим, у государств-членов ЕС будет возможность пересмотра действующих виз", - сообщила она.Еврокомиссия во вторник представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу. Еврокомиссия планирует также опубликовать рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях и усилению контроля за пересечением границ.Ожидается, что Йохансон позднее на неделе посетит границу Финляндии и РФ, "чтобы ознакомиться с ситуацией на месте".

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814722790.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, еврокомиссия, финляндия, в мире, новости - туризм