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Путин поручит изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/vizy-1814895249.html
Путин поручит изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов
Путин поручит изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов - РИА Новости, 06.09.2022
Путин поручит изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит МИДу проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов, причем не основываясь на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:59
2022-09-06T17:09
туризм
владимир путин
россия
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит МИДу проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов, причем не основываясь на принципе взаимности.На заседании Госсовета глава Ростуризма Зарина Догузова предложила президенту дать поручение рассмотреть возможность запуска электронных виз, в том числе для туристов из недружественных стран."Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить... Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", - отреагировал Путин."Надо быть погибче", - добавил он.
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владимир путин, россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм
16:59 06.09.2022 (обновлено: 17:09 06.09.2022)
 
Путин поручит изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов

Путин заявил, что поручит рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит МИДу проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов, причем не основываясь на принципе взаимности.
На заседании Госсовета глава Ростуризма Зарина Догузова предложила президенту дать поручение рассмотреть возможность запуска электронных виз, в том числе для туристов из недружественных стран.
"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить... Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", - отреагировал Путин.
"Надо быть погибче", - добавил он.
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ТуризмВладимир ПутинРоссияЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - Туризм
 
 
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