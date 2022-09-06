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В ЕК назвали приоритеты в выдаче шенгенских виз россиянам

В ЕК назвали приоритеты в выдаче шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 06.09.2022

В ЕК назвали приоритеты в выдаче шенгенских виз россиянам

Приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам должны стать гуманитарные причины, в последнюю очередь стоит рассматривать запросы виз для визитов с туристическими... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:21

2022-09-06T16:21

2022-09-06T16:54

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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам должны стать гуманитарные причины, в последнюю очередь стоит рассматривать запросы виз для визитов с туристическими целями, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон, представляя во вторник предложения Еврокомиссии об отмене соглашения по упрощенному визовому режиму ЕС с Россией.Комиссар пояснила, что после решения об отмене облегченного визового режима ЕК опубликует также рекомендации по работе консульских служб Евросоюза в новых условиях."Приоритет должен отдаваться тем запросам, которые должны быть обработаны быстро, гуманитарные визы, к примеру. Выдача туристических виз не должна быть приоритетной", - сказала она.Йохансон пояснила, что "границы всегда должны оставаться открытыми для тех, кто нуждается в защите – журналистов, диссидентов, правозащитников, студентов, лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам… Но государства-члены ЕС должны иметь возможность отказывать в предоставлении виз некоторым категориям, которые могут представлять возможную угрозу общей политике, внутренней безопасности или международным отношениям государств ЕС".По ее словам, "Россия вынудила многие государства ЕС работать в условиях значительного сокращения консульских возможностей".Ожидается, что постпреды стран ЕС уже в среду 7 сентября рассмотрят и утвердят предложения Еврокомиссии по отмене облегченного визового режима с Россией. Решение может вступить в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале Евросоюза.

https://ria.ru/20220906/vizy-1814874023.html

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