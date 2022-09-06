https://ria.ru/20220906/vizy-1814879953.html

ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией

ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 06.09.2022

ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией

Еврокомиссия разработала предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, решение может вступить в силу с 12 сентября, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:13

2022-09-06T16:13

2022-09-06T16:40

россия

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Еврокомиссия разработала предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, решение может вступить в силу с 12 сентября, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.Она выразила надежду, что постпреды стран ЕС на завтрашнем заседании утвердят инициативы.По новым правилам сроки получения "шенгена" могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 евро до 80. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будет предлагаться "шенген" строго под даты поездки. При этом обладатели действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны ЕС до окончания срока их действия.На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

https://ria.ru/20220905/shengenskievizy-1814640583.html

https://ria.ru/20220901/vizy-1813555841.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, евросоюз