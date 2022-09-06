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ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 06.09.2022
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ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией
ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 06.09.2022
ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией
Еврокомиссия разработала предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, решение может вступить в силу с 12 сентября, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:13
2022-09-06T16:40
россия
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Еврокомиссия разработала предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, решение может вступить в силу с 12 сентября, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.Она выразила надежду, что постпреды стран ЕС на завтрашнем заседании утвердят инициативы.По новым правилам сроки получения "шенгена" могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 евро до 80. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будет предлагаться "шенген" строго под даты поездки. При этом обладатели действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны ЕС до окончания срока их действия.На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
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россия, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
16:13 06.09.2022 (обновлено: 16:40 06.09.2022)
 
ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией

ЕК подготовила предложения о полной остановке упрощенного визового режима с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Еврокомиссия разработала предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, решение может вступить в силу с 12 сентября, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
Она выразила надежду, что постпреды стран ЕС на завтрашнем заседании утвердят инициативы.

"Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим", — подчеркнула Юханссон.

По новым правилам сроки получения "шенгена" могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 евро до 80. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят.
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Россиянам будет предлагаться "шенген" строго под даты поездки. При этом обладатели действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны ЕС до окончания срока их действия.
На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
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