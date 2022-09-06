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Рада призвала Евросоюз перестать выдавать россиянам визы - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
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Рада призвала Евросоюз перестать выдавать россиянам визы
Рада призвала Евросоюз перестать выдавать россиянам визы - РИА Новости, 06.09.2022
Рада призвала Евросоюз перестать выдавать россиянам визы
Парламент Украины обратился к ЕС с призывом прекратить выдачу виз гражданам РФ, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:58
2022-09-06T16:22
в мире
алексей гончаренко
украина
верховная рада украины
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Парламент Украины обратился к ЕС с призывом прекратить выдачу виз гражданам РФ, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Верховная Рада обратилась к ЕС с просьбой отменить выдачу виз гражданам России. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании. Кроме отмены выдачи туристических виз Рада призывает отменить уже полученные туристические визы гражданам России, ввести 8-й пакет санкций", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, также депутаты призвали "ввести жесткие санкции против "Росатома" и всей российской атомной промышленности".Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был.Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже на очередном заседании 7 сентября.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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в мире, алексей гончаренко, украина, верховная рада украины, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
В мире, Алексей Гончаренко, Украина, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР, Туризм, Новости - Туризм
15:58 06.09.2022 (обновлено: 16:22 06.09.2022)
 
Рада призвала Евросоюз перестать выдавать россиянам визы

Рада обратилась к Евросоюзу с призывом прекратить россиянам выдачу виз

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Парламент Украины обратился к ЕС с призывом прекратить выдачу виз гражданам РФ, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Верховная Рада обратилась к ЕС с просьбой отменить выдачу виз гражданам России. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании. Кроме отмены выдачи туристических виз Рада призывает отменить уже полученные туристические визы гражданам России, ввести 8-й пакет санкций", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, также депутаты призвали "ввести жесткие санкции против "Росатома" и всей российской атомной промышленности".
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Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. При этом общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ согласован не был.
Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией уже на очередном заседании 7 сентября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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