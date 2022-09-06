09:37 06.09.2022 (обновлено: 11:25 06.09.2022)
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс
Песков: поездка президента России Путина в Донбасс состоится, когда придет время
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", — сказал он в интервью "Известиям".
По словам Пескова, у государства обширные планы по развитию этих территорий.
"Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей", — добавил представитель Кремля.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.