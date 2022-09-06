https://ria.ru/20220906/vizit-1814738905.html

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс - РИА Новости, 06.09.2022

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:37

2022-09-06T09:37

2022-09-06T11:25

владимир путин

донбасс

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", — сказал он в интервью "Известиям".По словам Пескова, у государства обширные планы по развитию этих территорий.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донбасс, политика