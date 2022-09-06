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Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс - РИА Новости, 06.09.2022
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Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс - РИА Новости, 06.09.2022
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс
Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:37
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владимир путин
донбасс
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", — сказал он в интервью "Известиям".По словам Пескова, у государства обширные планы по развитию этих территорий.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html
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владимир путин, донбасс, политика
Владимир Путин, Донбасс, Политика
09:37 06.09.2022 (обновлено: 11:25 06.09.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Донбасс

Песков: поездка президента России Путина в Донбасс состоится, когда придет время

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", — сказал он в интервью "Известиям".
Путин: трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 12:48Специальная военная операция на Украине
Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим
По словам Пескова, у государства обширные планы по развитию этих территорий.
"Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей", — добавил представитель Кремля.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 16:50Специальная военная операция на Украине
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Владимир ПутинДонбассПолитика
 
 
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