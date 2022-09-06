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Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022
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Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле
Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022
Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле
Москва надеется, что виновные в теракте в Кабуле понесут наказание, и будут созданы условия для обеспечения безопасности посольства России, заявил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:29
2022-09-06T08:47
дмитрий песков
политика
россия
кабул (город)
афганистан
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Москва надеется, что виновные в теракте в Кабуле понесут наказание, и будут созданы условия для обеспечения безопасности посольства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы соболезнуем в связи с гибелью наших сотрудников в результате террористического акта. Хотим надеется, что те, кто устроил этот террористический акт, будут определены и понесут соответствующее наказание. И мы также надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле", - сказал Песков журналистам.Песков добавил, что посольство находится в контактах с местными властями и требует, чтобы были усилены меры безопасности.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
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кабул (город)
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дмитрий песков, политика, россия, кабул (город), афганистан
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Кабул (город), Афганистан
08:29 06.09.2022 (обновлено: 08:47 06.09.2022)
 
Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле

Песков надеется, что виновные в теракте у посольства России в Кабуле понесут наказание

© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Москва надеется, что виновные в теракте в Кабуле понесут наказание, и будут созданы условия для обеспечения безопасности посольства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы соболезнуем в связи с гибелью наших сотрудников в результате террористического акта. Хотим надеется, что те, кто устроил этот террористический акт, будут определены и понесут соответствующее наказание. И мы также надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что посольство находится в контактах с местными властями и требует, чтобы были усилены меры безопасности.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 21:03
ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссияКабул (город)Афганистан
 
 
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