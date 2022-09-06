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Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле

Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022

Песков прокомментировал теракт у российского посольства в Кабуле

Москва надеется, что виновные в теракте в Кабуле понесут наказание, и будут созданы условия для обеспечения безопасности посольства России, заявил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:29

2022-09-06T08:29

2022-09-06T08:47

дмитрий песков

политика

россия

кабул (город)

афганистан

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Москва надеется, что виновные в теракте в Кабуле понесут наказание, и будут созданы условия для обеспечения безопасности посольства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы соболезнуем в связи с гибелью наших сотрудников в результате террористического акта. Хотим надеется, что те, кто устроил этот террористический акт, будут определены и понесут соответствующее наказание. И мы также надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле", - сказал Песков журналистам.Песков добавил, что посольство находится в контактах с местными властями и требует, чтобы были усилены меры безопасности.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220905/terakt-1814676706.html

россия

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, россия, кабул (город), афганистан