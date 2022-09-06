https://ria.ru/20220906/verifikatsiya-1814835533.html
Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных
Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных - РИА Новости, 06.09.2022
Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных
Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:04
2022-09-06T14:04
2022-09-06T22:08
дмитрий махонин
пермский край
экономика
технологии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ПЕРМЬ, 6 сен – РИА Новости. Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и интегрировать информацию в отраслевые базы региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Во вторник на ВЭФ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время доклада на пленарной сессии "Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию" представил разработанный регионом сервис по верификации геоданных – "Фабрика пространственных данных"."Ее основная задача – создание клирингового центра пространственных данных и автоматизация исправления ошибок", – пояснил Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, "Фабрика пространственных данных" станет "сервисом верификации и поставки данных для Национальной системы пространственных данных, инструментом сверки, исправления и интеграции с региональными отраслевыми системами".По словам Махонина, эффекты от реализации решения почувствуют как региональные власти, так и жители, бизнес-сообщество."Региональные власти смогут увеличить свой бюджет за счет расширения налоговой базы и повышения собираемости налогов за счет наполнения данными ЕГРН. Жители получат конкурентный рынок жилья и новую инфраструктуру в регионе, гарантию имущественных прав, новые рабочие места. Бизнес – возможность свободной покупки или аренды свободных земель и неиспользуемых объектов недвижимости, доступ к достоверной информации для принятия инвестиционных решений", – пояснил Махонин.Ранее Пермский край стал одним из пилотных регионов для реализации проекта по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). По информации пресс-службы губернатора, в год его запуска в него было включено три муниципалитета, а в этом году к эксперименту присоединились еще шесть округов.Для пополнения базы ЕИР в регионе была запущена Региональная геоинформационная система, которая позволяет собирать, проверять, хранить и предоставлять сведения краевым базам данным, а также передавать их в Национальную систему пространственных данных.Сейчас в автоматическом режиме из Региональной геоинформационной системы в ЕИР передаются свыше 60 слоев пространственных данных – это информация о более чем 1,5 миллионах объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах, отметили в ведомстве."Планируем, что в следующем году наши показатели будут гораздо выше, так как к проекту подключатся все территории Пермского края. С 2023 года доступ к пространственным данным органы власти, жители и предприниматели смогут запрашивать, размещать и получать через личный кабинет", – добавил Махонин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220812/obrazovanie-1809287496.html
https://ria.ru/20220516/servis-1788717920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий махонин, пермский край, экономика, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Дмитрий Махонин, Пермский край, Экономика, Технологии, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
ПЕРМЬ, 6 сен – РИА Новости. Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и интегрировать информацию в отраслевые базы региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Во вторник на ВЭФ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
во время доклада на пленарной сессии "Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию" представил разработанный регионом сервис по верификации геоданных – "Фабрика пространственных данных".
"Ее основная задача – создание клирингового центра пространственных данных и автоматизация исправления ошибок", – пояснил Махонин.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, "Фабрика пространственных данных" станет "сервисом верификации и поставки данных для Национальной системы пространственных данных, инструментом сверки, исправления и интеграции с региональными отраслевыми системами".
По словам Махонина, эффекты от реализации решения почувствуют как региональные власти, так и жители, бизнес-сообщество.
"Региональные власти смогут увеличить свой бюджет за счет расширения налоговой базы и повышения собираемости налогов за счет наполнения данными ЕГРН. Жители получат конкурентный рынок жилья и новую инфраструктуру в регионе, гарантию имущественных прав, новые рабочие места. Бизнес – возможность свободной покупки или аренды свободных земель и неиспользуемых объектов недвижимости, доступ к достоверной информации для принятия инвестиционных решений", – пояснил Махонин.
Ранее Пермский край стал одним из пилотных регионов для реализации проекта по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). По информации пресс-службы губернатора, в год его запуска в него было включено три муниципалитета, а в этом году к эксперименту присоединились еще шесть округов.
Для пополнения базы ЕИР в регионе была запущена Региональная геоинформационная система, которая позволяет собирать, проверять, хранить и предоставлять сведения краевым базам данным, а также передавать их в Национальную систему пространственных данных.
Сейчас в автоматическом режиме из Региональной геоинформационной системы в ЕИР передаются свыше 60 слоев пространственных данных – это информация о более чем 1,5 миллионах объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах, отметили в ведомстве.
"Планируем, что в следующем году наши показатели будут гораздо выше, так как к проекту подключатся все территории Пермского края. С 2023 года доступ к пространственным данным органы власти, жители и предприниматели смогут запрашивать, размещать и получать через личный кабинет", – добавил Махонин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.