https://ria.ru/20220906/verifikatsiya-1814835533.html

Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных

Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных - РИА Новости, 06.09.2022

Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных

Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:04

2022-09-06T14:04

2022-09-06T22:08

дмитрий махонин

пермский край

экономика

технологии

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ПЕРМЬ, 6 сен – РИА Новости. Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и интегрировать информацию в отраслевые базы региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Во вторник на ВЭФ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время доклада на пленарной сессии "Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию" представил разработанный регионом сервис по верификации геоданных – "Фабрика пространственных данных"."Ее основная задача – создание клирингового центра пространственных данных и автоматизация исправления ошибок", – пояснил Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, "Фабрика пространственных данных" станет "сервисом верификации и поставки данных для Национальной системы пространственных данных, инструментом сверки, исправления и интеграции с региональными отраслевыми системами".По словам Махонина, эффекты от реализации решения почувствуют как региональные власти, так и жители, бизнес-сообщество."Региональные власти смогут увеличить свой бюджет за счет расширения налоговой базы и повышения собираемости налогов за счет наполнения данными ЕГРН. Жители получат конкурентный рынок жилья и новую инфраструктуру в регионе, гарантию имущественных прав, новые рабочие места. Бизнес – возможность свободной покупки или аренды свободных земель и неиспользуемых объектов недвижимости, доступ к достоверной информации для принятия инвестиционных решений", – пояснил Махонин.Ранее Пермский край стал одним из пилотных регионов для реализации проекта по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). По информации пресс-службы губернатора, в год его запуска в него было включено три муниципалитета, а в этом году к эксперименту присоединились еще шесть округов.Для пополнения базы ЕИР в регионе была запущена Региональная геоинформационная система, которая позволяет собирать, проверять, хранить и предоставлять сведения краевым базам данным, а также передавать их в Национальную систему пространственных данных.Сейчас в автоматическом режиме из Региональной геоинформационной системы в ЕИР передаются свыше 60 слоев пространственных данных – это информация о более чем 1,5 миллионах объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах, отметили в ведомстве."Планируем, что в следующем году наши показатели будут гораздо выше, так как к проекту подключатся все территории Пермского края. С 2023 года доступ к пространственным данным органы власти, жители и предприниматели смогут запрашивать, размещать и получать через личный кабинет", – добавил Махонин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220812/obrazovanie-1809287496.html

https://ria.ru/20220516/servis-1788717920.html

пермский край

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий махонин, пермский край, экономика, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)