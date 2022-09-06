Рейтинг@Mail.ru
Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/verifikatsiya-1814835533.html
Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных
Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных - РИА Новости, 06.09.2022
Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных
Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:04
2022-09-06T22:08
дмитрий махонин
пермский край
экономика
технологии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814742066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957c7dffe3e5bef2cc1e4d80bf8813c2.jpg
ПЕРМЬ, 6 сен – РИА Новости. Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и интегрировать информацию в отраслевые базы региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Во вторник на ВЭФ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время доклада на пленарной сессии "Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию" представил разработанный регионом сервис по верификации геоданных – "Фабрика пространственных данных"."Ее основная задача – создание клирингового центра пространственных данных и автоматизация исправления ошибок", – пояснил Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, "Фабрика пространственных данных" станет "сервисом верификации и поставки данных для Национальной системы пространственных данных, инструментом сверки, исправления и интеграции с региональными отраслевыми системами".По словам Махонина, эффекты от реализации решения почувствуют как региональные власти, так и жители, бизнес-сообщество."Региональные власти смогут увеличить свой бюджет за счет расширения налоговой базы и повышения собираемости налогов за счет наполнения данными ЕГРН. Жители получат конкурентный рынок жилья и новую инфраструктуру в регионе, гарантию имущественных прав, новые рабочие места. Бизнес – возможность свободной покупки или аренды свободных земель и неиспользуемых объектов недвижимости, доступ к достоверной информации для принятия инвестиционных решений", – пояснил Махонин.Ранее Пермский край стал одним из пилотных регионов для реализации проекта по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). По информации пресс-службы губернатора, в год его запуска в него было включено три муниципалитета, а в этом году к эксперименту присоединились еще шесть округов.Для пополнения базы ЕИР в регионе была запущена Региональная геоинформационная система, которая позволяет собирать, проверять, хранить и предоставлять сведения краевым базам данным, а также передавать их в Национальную систему пространственных данных.Сейчас в автоматическом режиме из Региональной геоинформационной системы в ЕИР передаются свыше 60 слоев пространственных данных – это информация о более чем 1,5 миллионах объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах, отметили в ведомстве."Планируем, что в следующем году наши показатели будут гораздо выше, так как к проекту подключатся все территории Пермского края. С 2023 года доступ к пространственным данным органы власти, жители и предприниматели смогут запрашивать, размещать и получать через личный кабинет", – добавил Махонин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220812/obrazovanie-1809287496.html
https://ria.ru/20220516/servis-1788717920.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814742066_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c4d0fe3a1df949f818b407ea0ad84f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий махонин, пермский край, экономика, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Дмитрий Махонин, Пермский край, Экономика, Технологии, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
14:04 06.09.2022 (обновлено: 22:08 06.09.2022)
 

Пермский край на ВЭФ представил решение по верификации геоданных

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 6 сен – РИА Новости. Пермский край разработал сервис, позволяющий верифицировать и поставлять сведения для Национальной системы пространственных данных, сверять, исправлять и интегрировать информацию в отраслевые базы региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Во вторник на ВЭФ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время доклада на пленарной сессии "Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию" представил разработанный регионом сервис по верификации геоданных – "Фабрика пространственных данных".
"Ее основная задача – создание клирингового центра пространственных данных и автоматизация исправления ошибок", – пояснил Махонин.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, "Фабрика пространственных данных" станет "сервисом верификации и поставки данных для Национальной системы пространственных данных, инструментом сверки, исправления и интеграции с региональными отраслевыми системами".
Лаборант проводит исследование - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 20:43
В Пермском крае появятся новые образовательно-производственные кластеры
По словам Махонина, эффекты от реализации решения почувствуют как региональные власти, так и жители, бизнес-сообщество.
"Региональные власти смогут увеличить свой бюджет за счет расширения налоговой базы и повышения собираемости налогов за счет наполнения данными ЕГРН. Жители получат конкурентный рынок жилья и новую инфраструктуру в регионе, гарантию имущественных прав, новые рабочие места. Бизнес – возможность свободной покупки или аренды свободных земель и неиспользуемых объектов недвижимости, доступ к достоверной информации для принятия инвестиционных решений", – пояснил Махонин.
Ранее Пермский край стал одним из пилотных регионов для реализации проекта по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). По информации пресс-службы губернатора, в год его запуска в него было включено три муниципалитета, а в этом году к эксперименту присоединились еще шесть округов.
Для пополнения базы ЕИР в регионе была запущена Региональная геоинформационная система, которая позволяет собирать, проверять, хранить и предоставлять сведения краевым базам данным, а также передавать их в Национальную систему пространственных данных.
Работа лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 03:09
В России создадут цифровой сервис для медицинских онлайн-консультаций
Сейчас в автоматическом режиме из Региональной геоинформационной системы в ЕИР передаются свыше 60 слоев пространственных данных – это информация о более чем 1,5 миллионах объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах, отметили в ведомстве.
"Планируем, что в следующем году наши показатели будут гораздо выше, так как к проекту подключатся все территории Пермского края. С 2023 года доступ к пространственным данным органы власти, жители и предприниматели смогут запрашивать, размещать и получать через личный кабинет", – добавил Махонин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Дмитрий МахонинПермский крайЭкономикаТехнологииВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала