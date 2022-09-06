Второй день ВЭФ-2022
На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.
На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
На полях ВЭФ открылся павильон Министерства спорта.
На полях ВЭФ открылся павильон Министерства спорта.
В рамках форума работают культурные и спортивные площадки.
В рамках форума работают культурные и спортивные площадки.
На полях ВЭФ Якутия заключила соглашения о развитии строительной отрасли.
На полях ВЭФ Якутия заключила соглашения о развитии строительной отрасли.
Многие регионы подписали договоры по инвестициям и развитию инфраструктуры.
Многие регионы подписали договоры по инвестициям и развитию инфраструктуры.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала материал в телеграм-канале РИА Новости.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала материал в телеграм-канале РИА Новости.
На ВЭФ прошла сессия "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России".
На ВЭФ прошла сессия "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России".
Перед гостями выступают различные творческие коллективы.
Перед гостями выступают различные творческие коллективы.
На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.
На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
На форуме планируется присутствие более пяти тысяч гостей.
На форуме планируется присутствие более пяти тысяч гостей.
Участие в форуме подтвердили главы почти 700 российских и 27 иностранных компаний.
Участие в форуме подтвердили главы почти 700 российских и 27 иностранных компаний.
В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.
В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.