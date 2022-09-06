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Второй день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022
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Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814732195.html
Второй день ВЭФ-2022
Второй день ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022
Второй день ВЭФ-2022
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События второго дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 06.09.2022
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восточный экономический форум
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События второго дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru
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фото, фото, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Фото, Восточный экономический форум, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
10:00 06.09.2022 (обновлено: 10:02 06.09.2022)
 

Второй день ВЭФ-2022

Читать ria.ru в
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События второго дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на Восточном экономическом форуме
1 из 14

На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 14

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства спорта.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр спорта РФ Олег Матыцин, председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии открытия павильона Министерства спорта в рамках Восточного экономического форума
3 из 14

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства спорта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

В рамках форума работают культурные и спортивные площадки.

Участница сдачи ГТО в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 14

В рамках форума работают культурные и спортивные площадки.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На полях ВЭФ Якутия заключила соглашения о развитии строительной отрасли.

Участник сдачи ГТО в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 14

На полях ВЭФ Якутия заключила соглашения о развитии строительной отрасли.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Многие регионы подписали договоры по инвестициям и развитию инфраструктуры.

Участницы сдачи ГТО в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 14

Многие регионы подписали договоры по инвестициям и развитию инфраструктуры.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала материал в телеграм-канале РИА Новости.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме
7 из 14

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала материал в телеграм-канале РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

На ВЭФ прошла сессия "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России".

Участники сессии Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 14

На ВЭФ прошла сессия "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Перед гостями выступают различные творческие коллективы.

Выступление фольклорного творческого коллектива на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
9 из 14

Перед гостями выступают различные творческие коллективы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 14

На ВЭФ ожидается участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке тестирует цифровую платформу Мой экспорт
11 из 14

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На форуме планируется присутствие более пяти тысяч гостей.

Работа студии радио Sputnik на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
12 из 14

На форуме планируется присутствие более пяти тысяч гостей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили главы почти 700 российских и 27 иностранных компаний.

Фигура амурского тигра на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
13 из 14

Участие в форуме подтвердили главы почти 700 российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 14

В дни ВЭФ во Владивостоке состоятся различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Восточный экономический форумФотоВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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