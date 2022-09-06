https://ria.ru/20220906/vef-1814868862.html
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.09.2022
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:31
2022-09-06T17:31
2022-09-06T17:34
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ
LIVE: Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ
2022-09-06T17:31
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, видео
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
2022-09-06T17:31
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PT1S
17:31 06.09.2022 (обновлено: 17:34 06.09.2022)
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.