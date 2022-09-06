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Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.09.2022
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. РИА Новости, 06.09.2022
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восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
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LIVE: Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, видео
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
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17:31 06.09.2022 (обновлено: 17:34 06.09.2022)
 

Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Владимир Путин
 
 
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