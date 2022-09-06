https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html

Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России

Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России - РИА Новости, 06.09.2022

Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме даст оценку развитию экономики России на текущем этапе, он также сделает... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:51

2022-09-06T10:51

2022-09-06T22:13

экономика

владимир путин

россия

дальний восток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме даст оценку развитию экономики России на текущем этапе, он также сделает акцент на развитии Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, будет опять дана оценка развитию нашей экономики на текущем этапе, но с акцентом все-таки на важнейший Дальневосточный регион. Для нашей страны это архиважный регион", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".Он добавил, что существующие программы развития и меры поддержки экономики на Дальнем Востоке работают очень эффективно, и, несмотря на все сложности, в регионе из года в год происходят положительные изменения."Развивается и деловая среда, и инвестиции сюда идут, и транспортная логистика здесь с каждым годом все более оживленная... И об этом обо всем, конечно, пойдёт речь", - отметил представитель Кремля.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814732195.html

россия

дальний восток

русский (остров)

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Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)