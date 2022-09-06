10:51 06.09.2022 (обновлено: 22:13 06.09.2022)
Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России
Песков: Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме даст оценку развитию экономики России на текущем этапе, он также сделает акцент на развитии Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, будет опять дана оценка развитию нашей экономики на текущем этапе, но с акцентом все-таки на важнейший Дальневосточный регион. Для нашей страны это архиважный регион", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".
Он добавил, что существующие программы развития и меры поддержки экономики на Дальнем Востоке работают очень эффективно, и, несмотря на все сложности, в регионе из года в год происходят положительные изменения.
"Развивается и деловая среда, и инвестиции сюда идут, и транспортная логистика здесь с каждым годом все более оживленная... И об этом обо всем, конечно, пойдёт речь", - отметил представитель Кремля.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.