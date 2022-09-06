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Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России
Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России - РИА Новости, 06.09.2022
Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме даст оценку развитию экономики России на текущем этапе, он также сделает... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:51
2022-09-06T22:13
экономика
владимир путин
россия
дальний восток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме даст оценку развитию экономики России на текущем этапе, он также сделает акцент на развитии Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, будет опять дана оценка развитию нашей экономики на текущем этапе, но с акцентом все-таки на важнейший Дальневосточный регион. Для нашей страны это архиважный регион", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".Он добавил, что существующие программы развития и меры поддержки экономики на Дальнем Востоке работают очень эффективно, и, несмотря на все сложности, в регионе из года в год происходят положительные изменения."Развивается и деловая среда, и инвестиции сюда идут, и транспортная логистика здесь с каждым годом все более оживленная... И об этом обо всем, конечно, пойдёт речь", - отметил представитель Кремля.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
дальний восток
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экономика, владимир путин, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:51 06.09.2022 (обновлено: 22:13 06.09.2022)
 
Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России

Песков: Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме даст оценку развитию экономики России на текущем этапе, он также сделает акцент на развитии Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, будет опять дана оценка развитию нашей экономики на текущем этапе, но с акцентом все-таки на важнейший Дальневосточный регион. Для нашей страны это архиважный регион", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".
Он добавил, что существующие программы развития и меры поддержки экономики на Дальнем Востоке работают очень эффективно, и, несмотря на все сложности, в регионе из года в год происходят положительные изменения.
"Развивается и деловая среда, и инвестиции сюда идут, и транспортная логистика здесь с каждым годом все более оживленная... И об этом обо всем, конечно, пойдёт речь", - отметил представитель Кремля.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Участница сдачи ГТО в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:00Восточный экономический форум
Второй день ВЭФ-2022
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияДальний ВостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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