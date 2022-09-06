https://ria.ru/20220906/vef-1814694852.html

Во Владивостоке открывается основная программа ВЭФ

Во Владивостоке открывается основная программа ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022

Во Владивостоке открывается основная программа ВЭФ

Основная программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который проводится уже в седьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке во вторник, 6... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:17

2022-09-06T00:17

2022-09-06T00:18

россия

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

общество

экономика

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Основная программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который проводится уже в седьмой раз, откроется на острове Русском во Владивостоке во вторник, 6 сентября.На ВЭФ ждут гостей из более чем 60 стран, включая представителей недружественных государств, в частности, Японии и Южной Кореи. По информации оргкомитета, на форуме ожидается около 4 тысяч делегатов и представителей СМИ. Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что недружественные страны Запада пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в форуме.Главная тема форума в этом году - на пути к многополярному миру.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Меры безопасностиУчастникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. Иностранным гостям необходимо иметь при себе документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, пройденного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в Россию, а также повторно сдать тест в одном из специализированных пунктов на территории РФ. При этом карантин после прибытия соблюдать не нужно.На площадке проведения ВЭФ организованы меры профилактики в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: организация тепловизионного контроля, обеззараживание воздуха, обработка транспорта специальными дезинфицирующими растворами.В дни ВЭФ, по информации Примгидромета, супертайфун "Хинамнор" принесет ливни и ветер во Владивосток. Власти города даже объявили, что отсутствие учеников муниципальных школ на уроках в это время не будет считаться прогулом.Деловая программаДеловая программа форума в этом году включает более 70 мероприятий, которые поделены на шесть ключевых блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим".Также запланировано заседание Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия-Индия, Россия-АСЕАН, Россия–Вьетнам, Россия-Монголия.Ключевым мероприятием программы форума по традиции станет пленарное заседание.Пленарное заседаниеПленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 7 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин. В пленарном заседании также примут участие председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.Кроме того, с видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб.Во вторник президент России проведет на полях ВЭФ расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, а в преддверии планарного заседания он пообщается с модераторами ключевых сессий форума.Спортивная программаСпортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open, состоятся 12 мероприятий по 10 видам спорта. Пройдут соревнования по скейтбордингу, парусная регата, международные турниры по боксу, шахматам и мас-рестлингу, соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, а также традиционный забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока.В международном шахматном турнире на Кубок Восточного экономического форума примут участие гроссмейстеры из 10 стран наряду с шахматистами сборной России и Дальнего Востока. В акватории Владивостока пройдет парад парусов России с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", крейсерских яхт всех классов, а также судов – участников детских соревнований.Кроме того, на форуме объявят о начале конкурса для путешественников "Дальний Восток – земля приключений", который продлится год и завершится к следующему ВЭФ.Культурная программаБольшой диапазон культурных мероприятий проведут в дни ВЭФ во Владивостоке. В частности, пройдут фестиваль "Владивостокские сезоны", фотовыставки и концерты классической и современной музыки. Часть проектов можно будет посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока", развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.Дирижер Валерий Гергиев представит 6 и 7 сентября две концертные программы вместе с пианистом Денисом Мацуевым, басом Ильдаром Абдразаковым и Российским национальным молодежным симфоническим оркестром.А вот международная биеннале визуальных искусств, которая проводится во Владивостоке с 2013 года и должна была пройти в дни форума в 2022 году, не состоится из-за выхода иностранных участников, проект в обновленном виде представят в 2023 году. В этом году планировалось представить творчество современных российских и зарубежных художников, образовательная программа включала лекции, публичные дискуссии, круглые столы.Улица Дальнего ВостокаВыставку "Улица Дальнего Востока" традиционно откроют на набережной кампуса ДФУ в дни работы ВЭФ. Помимо павильонов каждого из 11 регионов Дальневосточного федерального округа, на выставке впервые будут представлены два новых павильона: "Корпорация Туризм. РФ" и мультимедийный павильон "Дом тигра", посвященный II Международному форуму по сохранению тигра. Также гости выставки смогут увидеть экспонаты холдинга "Вертолеты России" – вертолет Ка-62 от арсеньевского авиационного завода "Прогресс" и Ми-8 в рамках экспозиции Бурятии. В дни проведения ВЭФ "Улица Дальнего Востока" будет работать для участников мероприятия, а для жителей и гостей города павильоны будут доступны с 9 по 11 сентября.

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https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html

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https://ria.ru/20220905/vef-2022-1814523047.html

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россия, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), общество, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), всекитайское собрание народных представителей, восточный экономический форум (вэф)