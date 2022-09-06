https://ria.ru/20220906/valyuty-1814881991.html

Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС

Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС - РИА Новости, 06.09.2022

Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС

Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, глобальная торговая система нуждается в дедолларизации,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:18

2022-09-06T16:18

2022-09-06T16:18

экономика

вячеслав володин

россия

китай

брикс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, глобальная торговая система нуждается в дедолларизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны в форуме участвуют спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко."Поддерживаем увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между нашими странами. Глобальная торговая система нуждается в дедолларизации", - отметил Володин в ходе выступления. По словам парламентария, это будет способствовать не только демократизации международной торговой системы и повышению роли развивающихся стран, но и устойчивости.

https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, вячеслав володин, россия, китай, брикс