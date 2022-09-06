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Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС - РИА Новости, 06.09.2022
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Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС
Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС - РИА Новости, 06.09.2022
Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС
Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, глобальная торговая система нуждается в дедолларизации,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:18
2022-09-06T16:18
экономика
вячеслав володин
россия
китай
брикс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, глобальная торговая система нуждается в дедолларизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны в форуме участвуют спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко."Поддерживаем увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между нашими странами. Глобальная торговая система нуждается в дедолларизации", - отметил Володин в ходе выступления. По словам парламентария, это будет способствовать не только демократизации международной торговой системы и повышению роли развивающихся стран, но и устойчивости.
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экономика, вячеслав володин, россия, китай, брикс
Экономика, Вячеслав Володин, Россия, Китай, БРИКС
16:18 06.09.2022
 
Володин поддержал идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС

Спикер Госдумы Володин заявил, что глобальная торговая система нуждается в дедолларизации

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, глобальная торговая система нуждается в дедолларизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны в форуме участвуют спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Поддерживаем увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между нашими странами. Глобальная торговая система нуждается в дедолларизации", - отметил Володин в ходе выступления. По словам парламентария, это будет способствовать не только демократизации международной торговой системы и повышению роли развивающихся стран, но и устойчивости.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинРоссияКитайБРИКС
 
 
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