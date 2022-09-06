https://ria.ru/20220906/uscherb-1814714041.html

Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий

Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий - РИА Новости, 06.09.2022

Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий

Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что страна понесла ущерб в размере 326 миллиардов долларов в результате боевых действий с начала спецоперации РФ,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:35

2022-09-06T06:35

2022-09-06T06:35

денис шмыгаль

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что страна понесла ущерб в размере 326 миллиардов долларов в результате боевых действий с начала спецоперации РФ, сообщает издание "Страна.ua".Шмыгаль заявил об этом в понедельник на заседании Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.Сообщается, что такую оценку удалось дать украинским властям совместно с экспертами Всемирного банка. Шмыгаль добавил, что 105 миллиардов долларов из этой суммы будет необходимо потратить на восстановление разрушенной инфраструктуры.В понедельник в Брюсселе прошло восьмое заседание Совета ассоциации ЕС - Украина, участие в нем принял глава евродипломатии Жозеп Боррель.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий.

https://ria.ru/20220821/akter-1811064781.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

денис шмыгаль, в мире, украина, евросоюз