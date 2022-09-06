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Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий
Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий - РИА Новости, 06.09.2022
Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий
Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что страна понесла ущерб в размере 326 миллиардов долларов в результате боевых действий с начала спецоперации РФ,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:35
2022-09-06T06:35
2022-09-06T06:35
денис шмыгаль
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что страна понесла ущерб в размере 326 миллиардов долларов в результате боевых действий с начала спецоперации РФ, сообщает издание "Страна.ua".Шмыгаль заявил об этом в понедельник на заседании Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.Сообщается, что такую оценку удалось дать украинским властям совместно с экспертами Всемирного банка. Шмыгаль добавил, что 105 миллиардов долларов из этой суммы будет необходимо потратить на восстановление разрушенной инфраструктуры.В понедельник в Брюсселе прошло восьмое заседание Совета ассоциации ЕС - Украина, участие в нем принял глава евродипломатии Жозеп Боррель.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий.
https://ria.ru/20220821/akter-1811064781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис шмыгаль, в мире, украина, евросоюз
Денис Шмыгаль, В мире, Украина, Евросоюз
Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий
Премьер Украины Шмыгаль оценил ущерб страны от боевых действий в 326 миллиардов долларов