https://ria.ru/20220906/uoters-1814839793.html

Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты

Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты - РИА Новости, 06.09.2022

Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты

Культовый британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене обвинил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:15

2022-09-06T14:15

2022-09-06T14:43

в мире

украина

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джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Культовый британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене обвинил ее мужа в невыполнении предвыборных обещаний касаемо конфликта в Донбассе.Артист опубликовал обращение накануне на странице в Facebook*.Музыкант упомянул о том, что Зеленский победил в 2019 году на президентских выборах, обещая положить конец конфликту в Донбассе, предоставить частичную автономию Донецку и Луганску, а также выполнить Минские соглашения. Этому резко противостояли "некоторые политические силы" в Киеве, которые вынудили главу государства кардинально изменить политику, проигнорировав при этом желания простых украинцев.По его мнению, именно эти силы постоянно пересекали обозначенные Россией "красные черты" и поставили Украину на грань катастрофы.Помимо этого, музыкант также выступил против поставок оружия Киеву, заявив, что Запад таким образом "подливает масла в огонь". Он подчеркнул, что главным зачинщиком конфликта выступают США, находящиеся на безопасном расстоянии от театра боевых действий. По его словам, "поджигатели войны" не раз заявляли о том, что затягивание кризиса соответствует их интересам.В августе Уотерс в интервью телеканалу CNN среди прочего назвал президента США Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой. Он также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html

https://ria.ru/20220808/tsenzura-1808186495.html

https://ria.ru/20220904/frantsiya-1814290410.html

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россия

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в мире, украина, pink floyd, нато, россия, донбасс, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, уотерс роджер