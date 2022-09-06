14:15 06.09.2022 (обновлено: 14:43 06.09.2022)
Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты
Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Украиной правят радикальные националисты
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Культовый британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене обвинил ее мужа в невыполнении предвыборных обещаний касаемо конфликта в Донбассе.
Артист опубликовал обращение накануне на странице в Facebook*.
Музыкант упомянул о том, что Зеленский победил в 2019 году на президентских выборах, обещая положить конец конфликту в Донбассе, предоставить частичную автономию Донецку и Луганску, а также выполнить Минские соглашения. Этому резко противостояли "некоторые политические силы" в Киеве, которые вынудили главу государства кардинально изменить политику, проигнорировав при этом желания простых украинцев.
"К сожалению, ваш супруг смирился с этим тоталитарным, антидемократическим подавлением воли украинского народа, и с тех пор радикальные националисты, до этого скрывавшиеся в тени, правили Украиной" — написал Уотерс.
По его мнению, именно эти силы постоянно пересекали обозначенные Россией "красные черты" и поставили Украину на грань катастрофы.
Помимо этого, музыкант также выступил против поставок оружия Киеву, заявив, что Запад таким образом "подливает масла в огонь". Он подчеркнул, что главным зачинщиком конфликта выступают США, находящиеся на безопасном расстоянии от театра боевых действий. По его словам, "поджигатели войны" не раз заявляли о том, что затягивание кризиса соответствует их интересам.
В августе Уотерс в интервью телеканалу CNN среди прочего назвал президента США Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой. Он также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.