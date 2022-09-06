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Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты - РИА Новости, 06.09.2022
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Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты
Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты - РИА Новости, 06.09.2022
Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты
Культовый британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене обвинил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:15
2022-09-06T14:43
в мире
украина
pink floyd
нато
россия
донбасс
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Культовый британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене обвинил ее мужа в невыполнении предвыборных обещаний касаемо конфликта в Донбассе.Артист опубликовал обращение накануне на странице в Facebook*.Музыкант упомянул о том, что Зеленский победил в 2019 году на президентских выборах, обещая положить конец конфликту в Донбассе, предоставить частичную автономию Донецку и Луганску, а также выполнить Минские соглашения. Этому резко противостояли "некоторые политические силы" в Киеве, которые вынудили главу государства кардинально изменить политику, проигнорировав при этом желания простых украинцев.По его мнению, именно эти силы постоянно пересекали обозначенные Россией "красные черты" и поставили Украину на грань катастрофы.Помимо этого, музыкант также выступил против поставок оружия Киеву, заявив, что Запад таким образом "подливает масла в огонь". Он подчеркнул, что главным зачинщиком конфликта выступают США, находящиеся на безопасном расстоянии от театра боевых действий. По его словам, "поджигатели войны" не раз заявляли о том, что затягивание кризиса соответствует их интересам.В августе Уотерс в интервью телеканалу CNN среди прочего назвал президента США Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой. Он также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, pink floyd, нато, россия, донбасс, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, уотерс роджер
В мире, Украина, Pink Floyd, НАТО, Россия, Донбасс, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Уотерс Роджер
14:15 06.09.2022 (обновлено: 14:43 06.09.2022)
 
Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Украиной правят радикальные националисты

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Культовый британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене обвинил ее мужа в невыполнении предвыборных обещаний касаемо конфликта в Донбассе.
Артист опубликовал обращение накануне на странице в Facebook*.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 16:25
"Путин же предупреждал". Американцы поддержали слова Уотерса об Украине
Музыкант упомянул о том, что Зеленский победил в 2019 году на президентских выборах, обещая положить конец конфликту в Донбассе, предоставить частичную автономию Донецку и Луганску, а также выполнить Минские соглашения. Этому резко противостояли "некоторые политические силы" в Киеве, которые вынудили главу государства кардинально изменить политику, проигнорировав при этом желания простых украинцев.

"К сожалению, ваш супруг смирился с этим тоталитарным, антидемократическим подавлением воли украинского народа, и с тех пор радикальные националисты, до этого скрывавшиеся в тени, правили Украиной" — написал Уотерс.

По его мнению, именно эти силы постоянно пересекали обозначенные Россией "красные черты" и поставили Украину на грань катастрофы.
Помимо этого, музыкант также выступил против поставок оружия Киеву, заявив, что Запад таким образом "подливает масла в огонь". Он подчеркнул, что главным зачинщиком конфликта выступают США, находящиеся на безопасном расстоянии от театра боевых действий. По его словам, "поджигатели войны" не раз заявляли о том, что затягивание кризиса соответствует их интересам.
Здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 22:56
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения
В августе Уотерс в интервью телеканалу CNN среди прочего назвал президента США Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой. Он также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сеголен Руаяль - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 00:21
Во Франции поддержали экс-кандидата в президенты, раскритиковавшую Киев
 
В миреУкраинаPink FloydНАТОРоссияДонбассДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУотерс Роджер
 
 
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