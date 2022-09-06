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Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/ukraina-1814935311.html
Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине
Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине - РИА Новости, 06.09.2022
Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине
Поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:45
2022-09-06T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, россия, украина, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:45 06.09.2022 (обновлено: 18:53 06.09.2022)
 
Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине

Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета.

"Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе", — заявил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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