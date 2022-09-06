https://ria.ru/20220906/ukraina-1814935311.html

Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине

Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине - РИА Новости, 06.09.2022

Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине

Поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:45

2022-09-06T18:45

2022-09-06T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220904/karibskiy-1814124908.html

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр