18:45 06.09.2022 (обновлено: 18:53 06.09.2022)
Пентагон признал, что США противодействуют России в воздухе на Украине
Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета.
"Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе", — заявил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.