https://ria.ru/20220906/ukraina-1814865436.html
В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа
В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа - РИА Новости, 06.09.2022
В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа
Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, недостает трети: 6,7 миллиарда из 19 миллиардов кубометров, заявил украинский... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:28
2022-09-06T15:28
2022-09-06T15:28
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, недостает трети: 6,7 миллиарда из 19 миллиардов кубометров, заявил украинский депутат Алексей Кучеренко. Он сообщил, что принял участие в заседании штаба кабмина Украины по подготовке к новому отопительному сезону."Газа в хранилищах - 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах - 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу - 19 миллиардов кубов - вообще никак", - говорится в сообщении на странице Кучеренко в соцсетях.Депутат заявил, что такая цифра изначально была "мыльным пузырем", а оценки коллег о 15,5 миллиарда кубов газа к 1 ноября назвал "фантазиями", по его мнению, максимум - 14,5 миллиарда. По мнению депутата, импорт газа до конца года невозможен в связи с "космическими" ценами на топливо. Ситуацию с запасами каменного угля Кучеренко оценивает более оптимистично: плановые 2,6 миллиона тонн, по его мнению, реалистичная оценка.Депутат также прокомментировал возможность экспорта Украиной электроэнергии в страны ЕС: при отключении Запорожской атомной электростанции от украинских сетей профицит вырабатываемой электроэнергии исчезнет, а вместо него страна столкнется с дефицитом энергии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/naftogaz-1813846452.html
https://ria.ru/20220828/ukraina-1812737057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, цены на нефть, верховная рада украины
Украина, В мире, Цены на нефть, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа
Депутат Рады Кучеренко: Украина не сможет скопить запланированного на зиму объема газа
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, недостает трети: 6,7 миллиарда из 19 миллиардов кубометров, заявил украинский депутат Алексей Кучеренко. Он сообщил, что принял участие в заседании штаба кабмина Украины по подготовке к новому отопительному сезону.
"Газа в хранилищах - 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах - 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу - 19 миллиардов кубов - вообще никак", - говорится в сообщении на странице Кучеренко в соцсетях.
Депутат заявил, что такая цифра изначально была "мыльным пузырем", а оценки коллег о 15,5 миллиарда кубов газа к 1 ноября назвал "фантазиями", по его мнению, максимум - 14,5 миллиарда. По мнению депутата, импорт газа до конца года невозможен в связи с "космическими" ценами на топливо. Ситуацию с запасами каменного угля Кучеренко оценивает более оптимистично: плановые 2,6 миллиона тонн, по его мнению, реалистичная оценка.
Депутат также прокомментировал возможность экспорта Украиной электроэнергии в страны ЕС
: при отключении Запорожской атомной электростанции от украинских сетей профицит вырабатываемой электроэнергии исчезнет, а вместо него страна столкнется с дефицитом энергии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС
.