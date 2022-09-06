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В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа - РИА Новости, 06.09.2022
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В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа
В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа - РИА Новости, 06.09.2022
В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа
Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, недостает трети: 6,7 миллиарда из 19 миллиардов кубометров, заявил украинский... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:28
2022-09-06T15:28
украина
в мире
цены на нефть
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, недостает трети: 6,7 миллиарда из 19 миллиардов кубометров, заявил украинский депутат Алексей Кучеренко. Он сообщил, что принял участие в заседании штаба кабмина Украины по подготовке к новому отопительному сезону."Газа в хранилищах - 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах - 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу - 19 миллиардов кубов - вообще никак", - говорится в сообщении на странице Кучеренко в соцсетях.Депутат заявил, что такая цифра изначально была "мыльным пузырем", а оценки коллег о 15,5 миллиарда кубов газа к 1 ноября назвал "фантазиями", по его мнению, максимум - 14,5 миллиарда. По мнению депутата, импорт газа до конца года невозможен в связи с "космическими" ценами на топливо. Ситуацию с запасами каменного угля Кучеренко оценивает более оптимистично: плановые 2,6 миллиона тонн, по его мнению, реалистичная оценка.Депутат также прокомментировал возможность экспорта Украиной электроэнергии в страны ЕС: при отключении Запорожской атомной электростанции от украинских сетей профицит вырабатываемой электроэнергии исчезнет, а вместо него страна столкнется с дефицитом энергии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/naftogaz-1813846452.html
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украина, в мире, цены на нефть, верховная рада украины
Украина, В мире, Цены на нефть, Верховная Рада Украины
15:28 06.09.2022
 
В Раде заявили, что Украина не сможет скопить к зиме нужного объема газа

Депутат Рады Кучеренко: Украина не сможет скопить запланированного на зиму объема газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах, недостает трети: 6,7 миллиарда из 19 миллиардов кубометров, заявил украинский депутат Алексей Кучеренко. Он сообщил, что принял участие в заседании штаба кабмина Украины по подготовке к новому отопительному сезону.
"Газа в хранилищах - 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах - 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу - 19 миллиардов кубов - вообще никак", - говорится в сообщении на странице Кучеренко в соцсетях.
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Депутат заявил, что такая цифра изначально была "мыльным пузырем", а оценки коллег о 15,5 миллиарда кубов газа к 1 ноября назвал "фантазиями", по его мнению, максимум - 14,5 миллиарда. По мнению депутата, импорт газа до конца года невозможен в связи с "космическими" ценами на топливо. Ситуацию с запасами каменного угля Кучеренко оценивает более оптимистично: плановые 2,6 миллиона тонн, по его мнению, реалистичная оценка.
Депутат также прокомментировал возможность экспорта Украиной электроэнергии в страны ЕС: при отключении Запорожской атомной электростанции от украинских сетей профицит вырабатываемой электроэнергии исчезнет, а вместо него страна столкнется с дефицитом энергии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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