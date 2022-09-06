https://ria.ru/20220906/ukraina-1814840684.html

МВД ЛНР ищет агентуру СБУ среди осужденных при Украине за связь с Россией

МВД ЛНР ищет агентуру СБУ среди осужденных при Украине за связь с Россией - РИА Новости, 06.09.2022

МВД ЛНР ищет агентуру СБУ среди осужденных при Украине за связь с Россией

Осужденных еще при украинской власти за связь с Россией проверяют в ДНР и ЛНР на причастность к агентуре службы безопасности Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:17

2022-09-06T14:17

2022-09-06T15:36

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виталий киселев

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ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Осужденных еще при украинской власти за связь с Россией проверяют в ДНР и ЛНР на причастность к агентуре службы безопасности Украины, сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее источник в правоохранительных органах ДНР сообщил РИА Новости, что первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями Донецкой Народной Республики, которые находились в заключении в Мариуполе, освободили в Донецке."Многие сейчас рассуждают - вы территории освободили, почему сразу не освободили тех людей, которые осуждены за сепаратизм, ведь это же наши люди, они боролись за референдум, они высказывали свое мнение, а их СБУ хватала и для галочки осуждали на 5, 10 лет… Мы должны проверить каждого человека, потому что все прекрасно понимали, что территории будут освобождаться, и могли быть некоторые осужденные лица, которые просто меняли статью на сепаратистскую. То есть это подготовка СБУ своих агентов", - сказал он. По словам Киселева, поэтому "нам необходимо очень точечно проработать каждого человека".Он отметил, что в случае, если после проверки выяснится, что люди ни в чем не замешаны, "они получают статус как беженцы". "Получают все надлежащие документы после проверок, и таким образом они уже выберут свой путь - остаются в республиках и продолжают жизнь, работают, может, кто-то захочет пойти в народную милицию, продолжить свой воинский долг в борьбе за справедливость, отстоять свое слово, свою правду, за что они в принципе были и осуждены", - отметил Киселев.

https://ria.ru/20220819/agent-1810652931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осужденных украинскими властями за связь с Россией проверяют на причастность к агентуре СБУ На освобожденных территориях ДНР и ЛНР людей, осужденных еще при украинской власти за связь с Россией, проверяют на причастность к агентуре службы безопасности Украины, рассказал РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Киселев. 2022-09-06T14:17 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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