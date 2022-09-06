https://ria.ru/20220906/ukraina-1814817150.html
ВС России сбили за сутки три украинских Су-25
ВС России сбили за сутки три украинских Су-25 - РИА Новости, 06.09.2022
ВС России сбили за сутки три украинских Су-25
Истребительная авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили три Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области, сообщили во вторник в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:25
2022-09-06T13:25
2022-09-06T13:34
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы рф
су-25
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили три Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны РФ, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210-ти военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, вооруженные силы рф, су-25, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Су-25, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:25 06.09.2022 (обновлено: 13:34 06.09.2022)
ВС России сбили за сутки три украинских Су-25
Минобороны: ВС России сбили за сутки три украинских Су-25