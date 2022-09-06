https://ria.ru/20220906/ukraina-1814817150.html

ВС России сбили за сутки три украинских Су-25

ВС России сбили за сутки три украинских Су-25 - РИА Новости, 06.09.2022

ВС России сбили за сутки три украинских Су-25

Истребительная авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили три Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области, сообщили во вторник в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:25

2022-09-06T13:25

2022-09-06T13:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

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су-25

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили три Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны РФ, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210-ти военнослужащих.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, вооруженные силы рф, су-25, в мире, ситуация в днр и лнр