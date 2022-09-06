01:24 06.09.2022 (обновлено: 01:25 06.09.2022)
Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что обсудил с главой ЕК фон дер Ляйен интеграцию в ЕС
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции Украины в ЕС.
"Членство в ЕС в приоритете для Украины. Во время встречи с президентом Еврокомиссии обсудили следующие шаги для евроинтеграции, макроэкономической помощи, энергетической безопасности и интеграции во внутренний рынок Евросоюза", - написал Шмыгаль в Twitter.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Брюсселе в понедельник.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.