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Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины - РИА Новости, 06.09.2022
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Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины
Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины - РИА Новости, 06.09.2022
Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T01:24
2022-09-06T01:25
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции Украины в ЕС.Ранее сообщалось, что Шмыгаль принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Брюсселе в понедельник.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
01:24 06.09.2022 (обновлено: 01:25 06.09.2022)
 
Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что обсудил с главой ЕК фон дер Ляйен интеграцию в ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции Украины в ЕС.
"Членство в ЕС в приоритете для Украины. Во время встречи с президентом Еврокомиссии обсудили следующие шаги для евроинтеграции, макроэкономической помощи, энергетической безопасности и интеграции во внутренний рынок Евросоюза", - написал Шмыгаль в Twitter.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Брюсселе в понедельник.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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