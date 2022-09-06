https://ria.ru/20220906/ukraina-1814699415.html

Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины

Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины - РИА Новости, 06.09.2022

Шмыгаль заявил, что членство в ЕС в приоритете для Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T01:24

2022-09-06T01:24

2022-09-06T01:25

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евросоюз

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции Украины в ЕС.Ранее сообщалось, что Шмыгаль принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина вместе с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Брюсселе в понедельник.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220905/pomosch-1814560441.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, евросоюз