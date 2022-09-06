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Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска девятый раз за сутки нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщили власти города. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:11

2022-09-06T13:11

2022-09-06T13:14

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска девятый раз за сутки нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщили власти города."Новую Каховку ещё раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже девятая тревога за сутки", - сообщается в Telegram-канале администрации города.Обстрел, который произошел двумя часами ранее, привел к разрушениям и пожарам на городском оптовом рынке. В городе работает ПВО, сбивая большую часть ракет.

новая каховка

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новая каховка, в мире, вооруженные силы украины