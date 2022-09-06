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Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/udar-1814811365.html
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска девятый раз за сутки нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщили власти города. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:11
2022-09-06T13:14
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска девятый раз за сутки нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщили власти города."Новую Каховку ещё раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже девятая тревога за сутки", - сообщается в Telegram-канале администрации города.Обстрел, который произошел двумя часами ранее, привел к разрушениям и пожарам на городском оптовом рынке. В городе работает ПВО, сбивая большую часть ракет.
новая каховка
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новая каховка, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Вооруженные силы Украины
13:11 06.09.2022 (обновлено: 13:14 06.09.2022)
 
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке

Власти Новой Каховки сообщили о ракетном ударе со стороны украинских военных

Украинские войска обстреляли рынок в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли рынок в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли рынок в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска девятый раз за сутки нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщили власти города.
"Новую Каховку ещё раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже девятая тревога за сутки", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
Обстрел, который произошел двумя часами ранее, привел к разрушениям и пожарам на городском оптовом рынке. В городе работает ПВО, сбивая большую часть ракет.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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