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В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/udar-1814788887.html
В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ
В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022
В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ
Подстанция и зерноток повреждены в результате удара украинских войск по селам в Курской области, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:17
2022-09-06T12:38
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Подстанция и зерноток повреждены в результате удара украинских войск по селам в Курской области, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее губернатор Старовойт сообщал, что в приграничном посёлке Тёткино зафиксировано более 20 прилётов."Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу "Глушковский". Она расположена на стыке двух населённых пунктов - Тёткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. В жилом секторе посёлков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет", - пишет Старовойт.Глушковский район, к которому относятся сёла Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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курская область, происшествия, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
12:17 06.09.2022 (обновлено: 12:38 06.09.2022)
 
В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ

Глава Курской области Старовойт: из-за удара ВСУ повреждены подстанция и зерноток

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Подстанция и зерноток повреждены в результате удара украинских войск по селам в Курской области, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Ранее губернатор Старовойт сообщал, что в приграничном посёлке Тёткино зафиксировано более 20 прилётов.
"Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу "Глушковский". Она расположена на стыке двух населённых пунктов - Тёткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. В жилом секторе посёлков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет", - пишет Старовойт.
Глушковский район, к которому относятся сёла Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:45Союзное государство
В МИД рассказали о возможной реакции Союзного государства на обстрелы Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоман Старовойт
 
 
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