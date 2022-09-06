https://ria.ru/20220906/udar-1814788887.html

В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ

В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022

В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ

Подстанция и зерноток повреждены в результате удара украинских войск по селам в Курской области, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:17

2022-09-06T12:17

2022-09-06T12:38

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

вооруженные силы украины

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Подстанция и зерноток повреждены в результате удара украинских войск по селам в Курской области, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее губернатор Старовойт сообщал, что в приграничном посёлке Тёткино зафиксировано более 20 прилётов."Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу "Глушковский". Она расположена на стыке двух населённых пунктов - Тёткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. В жилом секторе посёлков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет", - пишет Старовойт.Глушковский район, к которому относятся сёла Тёткино и Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html

курская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, происшествия, вооруженные силы украины, роман старовойт