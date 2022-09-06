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МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС - РИА Новости, 06.09.2022
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МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС
МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС - РИА Новости, 06.09.2022
МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС
МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожскую АЭС сообщило в докладе, что необходимы учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:46
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожскую АЭС сообщило в докладе, что необходимы учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на электростанции, миссия готова помочь."Обеспечение готовности к эффективному реагированию на любую ядерную или радиологическую чрезвычайную ситуацию на площадке и за ее пределами имеет первостепенное значение в текущих обстоятельствах, которые постоянно угрожают безопасности и защищенности станции", - говорится в докладе.В связи с этим МАГАТЭ рекомендует, чтобы функции экстренного реагирования были отработаны, а средства экстренного реагирования для поддержки этих функций были восстановлены. Кроме того, агентство рекомендует восстановить готовность посредством регулярного обучения, четких цепочек принятия решений, легкодоступных средств связи и материально-технического обеспечения. Миссия МАГАТЭ может помочь в подготовке и поддержке такого обучения, отмечается в докладе.
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магатэ, запорожская аэс, запорожская область
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область
17:46 06.09.2022 (обновлено: 18:13 06.09.2022)
 
МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС

МАГАТЭ заявило о необходимости учений для отработки реагирования на ЧС на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожскую АЭС сообщило в докладе, что необходимы учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на электростанции, миссия готова помочь.
"Обеспечение готовности к эффективному реагированию на любую ядерную или радиологическую чрезвычайную ситуацию на площадке и за ее пределами имеет первостепенное значение в текущих обстоятельствах, которые постоянно угрожают безопасности и защищенности станции", - говорится в докладе.
В связи с этим МАГАТЭ рекомендует, чтобы функции экстренного реагирования были отработаны, а средства экстренного реагирования для поддержки этих функций были восстановлены. Кроме того, агентство рекомендует восстановить готовность посредством регулярного обучения, четких цепочек принятия решений, легкодоступных средств связи и материально-технического обеспечения. Миссия МАГАТЭ может помочь в подготовке и поддержке такого обучения, отмечается в докладе.
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МАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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