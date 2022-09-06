https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814910624.html

МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС

МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС - РИА Новости, 06.09.2022

МАГАТЭ призвало провести учения на ЗАЭС для отработки реагирования на ЧС

МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожскую АЭС сообщило в докладе, что необходимы учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:46

2022-09-06T17:46

2022-09-06T18:13

магатэ

запорожская аэс

запорожская область

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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ по итогам миссии на Запорожскую АЭС сообщило в докладе, что необходимы учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на электростанции, миссия готова помочь."Обеспечение готовности к эффективному реагированию на любую ядерную или радиологическую чрезвычайную ситуацию на площадке и за ее пределами имеет первостепенное значение в текущих обстоятельствах, которые постоянно угрожают безопасности и защищенности станции", - говорится в докладе.В связи с этим МАГАТЭ рекомендует, чтобы функции экстренного реагирования были отработаны, а средства экстренного реагирования для поддержки этих функций были восстановлены. Кроме того, агентство рекомендует восстановить готовность посредством регулярного обучения, четких цепочек принятия решений, легкодоступных средств связи и материально-технического обеспечения. Миссия МАГАТЭ может помочь в подготовке и поддержке такого обучения, отмечается в докладе.

https://ria.ru/20220906/energodar-1814817050.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магатэ, запорожская аэс, запорожская область