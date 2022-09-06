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Военные на "Востоке-2022" определили огневые точки противника новейшими РЛС - РИА Новости, 06.09.2022
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Военные на "Востоке-2022" определили огневые точки противника новейшими РЛС
Военные на "Востоке-2022" определили огневые точки противника новейшими РЛС - РИА Новости, 06.09.2022
Военные на "Востоке-2022" определили огневые точки противника новейшими РЛС
Вооруженные силы России применили на стратегических учениях "Восток-2022" новейшие радиолокационные станции (РЛС) "Зоопарк-1М" и беспилотники для определения... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:10
2022-09-06T10:10
безопасность
россия
японское море
восток (учения)
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ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России применили на стратегических учениях "Восток-2022" новейшие радиолокационные станции (РЛС) "Зоопарк-1М" и беспилотники для определения координат артиллерийских батарей условного противника, заявили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Определение координат артиллерийских (минометных) батарей "противника", ведущих огонь, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М", - сказали в военном ведомстве.Согласно плану учений, в рамках поддержки оборонительного боя соединений и воинских частей первого эшелона коалиционной группировки войск (сил) обнаруженные огневые позиции условного противника были поражены ударом реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган" и "Град". Также использовались системы "Гиацинт-С", "Акация", "Мста-Б". "В боевом порядке контингентов иностранных государств применяются гаубицы "Гвоздика" и Д-30, PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая", - уточнили в Минобороны РФ.Также для ведения разведки, обеспечения стрельбы артиллерии и контрбатарейной борьбы были применены комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы "Аистенок", станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и другие средства артиллерийской разведки.Основное назначение комплекса "Зоопарк-1М" - разведка координат огневых позиций артиллерийских (минометных) батарей противника и корректировка огня своих артиллерийских систем. Дальность обнаружения комплекса - до 40 километров, сектор обзора - до 90 градусов в горизонтальной плоскости и до 40 градусов по вертикали.Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.Всего в учениях "Восток-2022" задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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безопасность, россия, японское море, восток (учения)
Безопасность, Россия, Японское море, Восток (учения)
10:10 06.09.2022
 
Военные на "Востоке-2022" определили огневые точки противника новейшими РЛС

Военные на "Востоке-2022" определили огневые точки противника новейшими РЛС "Зоопарк-1М"

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Успеновский
Военнослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Успеновский
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ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России применили на стратегических учениях "Восток-2022" новейшие радиолокационные станции (РЛС) "Зоопарк-1М" и беспилотники для определения координат артиллерийских батарей условного противника, заявили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Определение координат артиллерийских (минометных) батарей "противника", ведущих огонь, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М", - сказали в военном ведомстве.
Согласно плану учений, в рамках поддержки оборонительного боя соединений и воинских частей первого эшелона коалиционной группировки войск (сил) обнаруженные огневые позиции условного противника были поражены ударом реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган" и "Град". Также использовались системы "Гиацинт-С", "Акация", "Мста-Б". "В боевом порядке контингентов иностранных государств применяются гаубицы "Гвоздика" и Д-30, PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая", - уточнили в Минобороны РФ.
Также для ведения разведки, обеспечения стрельбы артиллерии и контрбатарейной борьбы были применены комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы "Аистенок", станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и другие средства артиллерийской разведки.
Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Основное назначение комплекса "Зоопарк-1М" - разведка координат огневых позиций артиллерийских (минометных) батарей противника и корректировка огня своих артиллерийских систем. Дальность обнаружения комплекса - до 40 километров, сектор обзора - до 90 градусов в горизонтальной плоскости и до 40 градусов по вертикали.
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях "Восток-2022" задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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БезопасностьРоссияЯпонское мореВосток (учения)
 
 
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