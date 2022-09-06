https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814804511.html

Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида

Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида - РИА Новости, 06.09.2022

Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида

Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:55

2022-09-06T12:55

2022-09-06T12:55

происшествия

россия

новочебоксарск

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, 2 февраля 57-летняя обвиняемая, находясь дома пьяной с 56-летним сожителем, который не мог самостоятельно передвигаться, в ходе ссоры нанесла ему не менее 105 ударов ножом и не менее 20 ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу и другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в реанимации.Было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью)."Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не имеется. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашии", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814761167.html

https://ria.ru/20220811/shtraf-1808855730.html

россия

новочебоксарск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новочебоксарск, следственный комитет россии (ск рф)