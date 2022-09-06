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Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида - РИА Новости, 06.09.2022
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Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида
Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида - РИА Новости, 06.09.2022
Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида
Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:55
2022-09-06T12:55
происшествия
россия
новочебоксарск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, 2 февраля 57-летняя обвиняемая, находясь дома пьяной с 56-летним сожителем, который не мог самостоятельно передвигаться, в ходе ссоры нанесла ему не менее 105 ударов ножом и не менее 20 ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу и другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в реанимации.Было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью)."Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не имеется. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашии", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.
https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814761167.html
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происшествия, россия, новочебоксарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новочебоксарск, Следственный комитет России (СК РФ)
12:55 06.09.2022
 
Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида

Жительницу Чувашии будут судить за убийство инвалида, которого она ударила ножом 105 раз

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, 2 февраля 57-летняя обвиняемая, находясь дома пьяной с 56-летним сожителем, который не мог самостоятельно передвигаться, в ходе ссоры нанесла ему не менее 105 ударов ножом и не менее 20 ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу и другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в реанимации.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не имеется. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашии", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.
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ПроисшествияРоссияНовочебоксарскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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