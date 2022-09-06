https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814804511.html
Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида
Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида - РИА Новости, 06.09.2022
Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида
Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:55
2022-09-06T12:55
2022-09-06T12:55
происшествия
россия
новочебоксарск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, 2 февраля 57-летняя обвиняемая, находясь дома пьяной с 56-летним сожителем, который не мог самостоятельно передвигаться, в ходе ссоры нанесла ему не менее 105 ударов ножом и не менее 20 ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу и другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в реанимации.Было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью)."Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не имеется. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашии", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.
https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814761167.html
https://ria.ru/20220811/shtraf-1808855730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, новочебоксарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новочебоксарск, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Чувашии будут судить за особо жестокое убийство инвалида
Жительницу Чувашии будут судить за убийство инвалида, которого она ударила ножом 105 раз
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости.
Жительница Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве инвалида, которому она нанесла удары больше 100 раз, в том числе ножом, сообщает
следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, 2 февраля 57-летняя обвиняемая, находясь дома пьяной с 56-летним сожителем, который не мог самостоятельно передвигаться, в ходе ссоры нанесла ему не менее 105 ударов ножом и не менее 20 ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу и другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в реанимации.
Было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не имеется. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашии", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.