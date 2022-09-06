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Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника - РИА Новости, 06.09.2022
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Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника
Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника - РИА Новости, 06.09.2022
Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника
Московские следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:45
2022-09-06T16:48
происшествия
москва
новая москва
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений &lt;...&gt; "убийство", "незаконный оборот оружия", — сказала она.По данным следствия, вечером 5 сентября возле деревни Троица было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Иванова добавила, что следователи сейчас работают на месте происшествия. Предполагаемого убийцу ищут.Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без намордника. В результате словесный конфликт закончился убийством."По словам мужа погибшей, он не смог запомнить, как выглядел стрелявший", — добавил собеседник агентства.В московской прокуратуре журналистам сообщили, что ход расследования уголовного дела об убийстве 49-летней женщины контролируется ведомством.
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происшествия, москва, новая москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:45 06.09.2022 (обновлено: 16:48 06.09.2022)
 
Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника

Женщину возле деревни Троица застрелили за прогулку с собакой без намордника

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <...> "убийство", "незаконный оборот оружия", — сказала она.
По данным следствия, вечером 5 сентября возле деревни Троица было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Иванова добавила, что следователи сейчас работают на месте происшествия. Предполагаемого убийцу ищут.
Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без намордника. В результате словесный конфликт закончился убийством.
"По словам мужа погибшей, он не смог запомнить, как выглядел стрелявший", — добавил собеседник агентства.
В московской прокуратуре журналистам сообщили, что ход расследования уголовного дела об убийстве 49-летней женщины контролируется ведомством.
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