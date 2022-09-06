https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814761167.html

Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника

Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника - РИА Новости, 06.09.2022

Жительницу Новой Москвы застрелили за прогулку с собакой без намордника

Московские следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:45

2022-09-06T10:45

2022-09-06T16:48

происшествия

москва

новая москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <...> "убийство", "незаконный оборот оружия", — сказала она.По данным следствия, вечером 5 сентября возле деревни Троица было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Иванова добавила, что следователи сейчас работают на месте происшествия. Предполагаемого убийцу ищут.Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по словам супруга погибшей, они выгуливали собаку, когда некий прохожий сделал им замечание за то, что собака без намордника. В результате словесный конфликт закончился убийством."По словам мужа погибшей, он не смог запомнить, как выглядел стрелявший", — добавил собеседник агентства.В московской прокуратуре журналистам сообщили, что ход расследования уголовного дела об убийстве 49-летней женщины контролируется ведомством.

https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html

москва

новая москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, новая москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)