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Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году - РИА Новости, 06.09.2022
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Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году
Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году - РИА Новости, 06.09.2022
Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году
Лучшие предприятия могут разориться в начале следующего года из-за высокой стоимости газа, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:22
2022-09-06T16:59
экономика
дональд туск
pgnig
европейский совет
европа
лодзинское воеводство
польша
цены на нефть
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ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. Лучшие предприятия могут разориться в начале следующего года из-за высокой стоимости газа, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", бывший глава Европейского совета Дональд Туск во время визита на текстильную фабрику в Лодзинском воеводстве.Политику доложили, что сейчас учреждение платит за газ около одного миллиона злотых в месяц (примерно 211 тысяч долларов по текущему курсу), но уже с января стоимость голубого топлива может вырасти в 16 раз.В свою очередь, Туск указал, что поставщик энергоресурса — польский нефтегазовый концерн PGNiG — продолжает получать огромный доход.В этой связи он призвал правительство вмешаться в ситуацию, отметив, что стоимость газа для польских компаний должна быть ниже, чем в среднем по Европе.При этом Туск отметил, что PGNiG в настоящее время предлагает газ польским компаниям по ценам "даже в два раза выше, чем, например, аналогичные компании в Германии".Ранее Варшава отказалась от поставок российского угля. В свою очередь, "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Ранее страна получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год по трубопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа через Данию.
https://ria.ru/20220905/elektroenergiya-1814565023.html
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экономика, дональд туск, pgnig, европейский совет, европа, лодзинское воеводство, польша, цены на нефть, газпром
Экономика, Дональд Туск, PGNiG, Европейский совет, Европа, Лодзинское воеводство, Польша, Цены на нефть, Газпром
14:22 06.09.2022 (обновлено: 16:59 06.09.2022)
 
Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году

Туск: лучшие польские предприятия могут разориться в начале года из-за высоких цен на газ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. Лучшие предприятия могут разориться в начале следующего года из-за высокой стоимости газа, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", бывший глава Европейского совета Дональд Туск во время визита на текстильную фабрику в Лодзинском воеводстве.
Политику доложили, что сейчас учреждение платит за газ около одного миллиона злотых в месяц (примерно 211 тысяч долларов по текущему курсу), но уже с января стоимость голубого топлива может вырасти в 16 раз.
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В свою очередь, Туск указал, что поставщик энергоресурса — польский нефтегазовый концерн PGNiG — продолжает получать огромный доход.

"У них рекордная прибыль, и петля на шее компаний затягивается. Здесь что–то не так. <...> В январе начнутся проблемы. Лучшие польские заводы рухнут", — цитирует Туска издание Business Insider.

В этой связи он призвал правительство вмешаться в ситуацию, отметив, что стоимость газа для польских компаний должна быть ниже, чем в среднем по Европе.
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При этом Туск отметил, что PGNiG в настоящее время предлагает газ польским компаниям по ценам "даже в два раза выше, чем, например, аналогичные компании в Германии".
Ранее Варшава отказалась от поставок российского угля. В свою очередь, "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Ранее страна получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год по трубопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа через Данию.
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ЭкономикаДональд ТускPGNiGЕвропейский советЕвропаЛодзинское воеводствоПольшаЦены на нефтьГазпром
 
 
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