14:22 06.09.2022 (обновлено: 16:59 06.09.2022)
Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году
Туск: лучшие польские предприятия могут разориться в начале года из-за высоких цен на газ
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. Лучшие предприятия могут разориться в начале следующего года из-за высокой стоимости газа, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", бывший глава Европейского совета Дональд Туск во время визита на текстильную фабрику в Лодзинском воеводстве.
Политику доложили, что сейчас учреждение платит за газ около одного миллиона злотых в месяц (примерно 211 тысяч долларов по текущему курсу), но уже с января стоимость голубого топлива может вырасти в 16 раз.
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В свою очередь, Туск указал, что поставщик энергоресурса — польский нефтегазовый концерн PGNiG — продолжает получать огромный доход.
"У них рекордная прибыль, и петля на шее компаний затягивается. Здесь что–то не так. <...> В январе начнутся проблемы. Лучшие польские заводы рухнут", — цитирует Туска издание Business Insider.
В этой связи он призвал правительство вмешаться в ситуацию, отметив, что стоимость газа для польских компаний должна быть ниже, чем в среднем по Европе.
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При этом Туск отметил, что PGNiG в настоящее время предлагает газ польским компаниям по ценам "даже в два раза выше, чем, например, аналогичные компании в Германии".
Ранее Варшава отказалась от поставок российского угля. В свою очередь, "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Ранее страна получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год по трубопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа через Данию.