https://ria.ru/20220906/tusk-1814842904.html

Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году

Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году - РИА Новости, 06.09.2022

Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году

Лучшие предприятия могут разориться в начале следующего года из-за высокой стоимости газа, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:22

2022-09-06T14:22

2022-09-06T16:59

экономика

дональд туск

pgnig

европейский совет

европа

лодзинское воеводство

польша

цены на нефть

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ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. Лучшие предприятия могут разориться в начале следующего года из-за высокой стоимости газа, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", бывший глава Европейского совета Дональд Туск во время визита на текстильную фабрику в Лодзинском воеводстве.Политику доложили, что сейчас учреждение платит за газ около одного миллиона злотых в месяц (примерно 211 тысяч долларов по текущему курсу), но уже с января стоимость голубого топлива может вырасти в 16 раз.В свою очередь, Туск указал, что поставщик энергоресурса — польский нефтегазовый концерн PGNiG — продолжает получать огромный доход.В этой связи он призвал правительство вмешаться в ситуацию, отметив, что стоимость газа для польских компаний должна быть ниже, чем в среднем по Европе.При этом Туск отметил, что PGNiG в настоящее время предлагает газ польским компаниям по ценам "даже в два раза выше, чем, например, аналогичные компании в Германии".Ранее Варшава отказалась от поставок российского угля. В свою очередь, "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Ранее страна получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год по трубопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа через Данию.

https://ria.ru/20220905/elektroenergiya-1814565023.html

https://ria.ru/20220902/ugol-1814033164.html

https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814645309.html

европа

лодзинское воеводство

польша

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экономика, дональд туск, pgnig, европейский совет, европа, лодзинское воеводство, польша, цены на нефть, газпром