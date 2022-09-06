https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814972868.html
Глава МИД Греции заявил о намерении Турции возродить Османскую империю
Глава МИД Греции заявил о намерении Турции возродить Османскую империю - РИА Новости, 06.09.2022
Глава МИД Греции заявил о намерении Турции возродить Османскую империю
Турция пытается повернуть время вспять и возродить Османскую империю, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с французской... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:37
2022-09-06T22:37
2022-09-06T23:45
в мире
никос дендиас
катрин колонна
хулуси акар
греция
турция
афины
нато
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АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости. Турция пытается повернуть время вспять и возродить Османскую империю, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с французской коллегой Катрин Колонна в Афинах.Колонна перед визитом в Афины посетила Анкару. Дендиас в речи после переговоров с ней значительное внимание уделил Турции и поблагодарил коллегу за информацию о ее контактах в этой стране.Союзники по НАТО — Греция и Турция — неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда Афины, по данным Анкары, задействовали ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на истребители F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция это отрицает.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил соседней стране тяжелыми последствиями в случае дальнейшей эскалации, припомнив резню в Смирне (современный Измир) столетней давности.В Анкаре заявляли, что ожидают объективности от НАТО в связи с инцидентом. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, Афины игнорируют международное право, добрососедские отношения и дружбу. В свою очередь, МИД Греции заявил, что турецкие официальные лица подрывают сплоченность НАТО. Об этом Афины планируют проинформировать своих союзников и партнеров.По его словам, "буквально вчера" было сказано, что Греция не является равной Турции и не может быть ее собеседником."Турция угрожает Греции войной, против нас выдвинут casus belli, если мы будем применять права, вытекающие из международного права и международного морского права", — сказал Дендиас.Он обвинил Турцию в ежедневных нарушениях греческого национального суверенитета."В этом году было совершено 6100 нарушений национального воздушного пространства, 157 пролетов над территорией Греции, 1000 нарушений наших территориальных вод. Я не думаю, что вы, будучи опытным дипломатом, когда-либо сталкивались с таким количеством нарушений по всей планете", — сказал Дендиас.Он заявил, что также Турция захватила территорию европейской страны — Кипра, не применяет санкции против России и использует иммиграцию как инструмент."Турция пытается повернуть время истории вспять, возродить Османскую империю", — сказал греческий министр."Мы ясно говорим, что действия и заявления турецкой стороны неприемлемы, неслыханны, предосудительны, но мы не испугаемся. За нашу долгую историю мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы полностью отвергаем эти неоосманские нападки", — сказал Дендиас.Он подчеркнул, что Греция всегда выступает за конструктивный диалог на основе международного права и ожидает, что ее союзники и партнеры поддержат очевидное.Дендиас отметил, что и представитель ЕС по внешней политике, и чешское председательство в ЕС выступили с заявлениями, в которых абсолютно негативно прокомментировали "неприемлемые, возмутительные турецкие позиции последних нескольких дней и отношение Турции в целом".На просьбу прокомментировать заявления турецкого президента во время визита в Боснию, что "сказанное им — не мечта, и если турки говорят, что могут прийти внезапно ночью, они и имеют в виду, что могут сделать это", Дендиас ответил, что пока не видел последних заявлений президента Эрдогана и хотел бы увидеть весь текст."Но есть реальный факт, что турецкая сторона в последние дни делает все более возмутительные и неприемлемые заявления. Сам факт упоминания оккупации греческих островов говорит об уровне турецких заявлений. Греция всегда ссылается и действует на основе международного права и международного морского права. Но я бы посоветовал всем, кто мечтает о нападениях и завоеваниях, подумать три или четыре раза. Нас достаточно, чтобы защитить нашу родину, нашу территориальную независимость и нашу целостность. И мы абсолютно уверены в наших союзах и в позиции наших партнеров", — сказал министр.Обострение отношенийСоюзники по НАТО — Греция и Турция — неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным Минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никос дендиас, катрин колонна, хулуси акар, греция, турция, афины, нато, мид греции, евросоюз, зрк с-300, f-16
В мире, Никос Дендиас, Катрин Колонна, Хулуси Акар, Греция, Турция, Афины, НАТО, МИД Греции, Евросоюз, ЗРК С-300, F-16
АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости. Турция пытается повернуть время вспять и возродить Османскую империю, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с французской коллегой Катрин Колонна в Афинах.
"Появляются карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие. Турецкая сторона утверждает, что эти острова находятся под греческой оккупацией. Заявляется постоянно и последний раз совсем недавно — сегодня, когда, я полагаю, вы были еще в Турции, — что "они могут внезапно прийти ночью", то есть вторгнуться на эти острова. И я хотел бы напомнить, что напротив островов Эгейского моря находится самый большой десантный флот в Европе и полноценная турецкая армия", — подчеркнул глава МИД.
Колонна перед визитом в Афины посетила Анкару
. Дендиас в речи после переговоров с ней значительное внимание уделил Турции и поблагодарил коллегу за информацию о ее контактах в этой стране.
Союзники по НАТО
— Греция
и Турция
— неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда Афины
, по данным Анкары
, задействовали ЗРК С-300
российского производства для нацеливания на истребители F-16
во время выполнения миссии НАТО. Греция это отрицает.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил соседней стране тяжелыми последствиями в случае дальнейшей эскалации, припомнив резню в Смирне (современный Измир
) столетней давности.
В Анкаре заявляли, что ожидают объективности от НАТО в связи с инцидентом. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, Афины игнорируют международное право, добрососедские отношения и дружбу. В свою очередь, МИД Греции
заявил, что турецкие официальные лица подрывают сплоченность НАТО. Об этом Афины планируют проинформировать своих союзников и партнеров.
По его словам, "буквально вчера" было сказано, что Греция не является равной Турции и не может быть ее собеседником.
"Турция угрожает Греции войной, против нас выдвинут casus belli, если мы будем применять права, вытекающие из международного права и международного морского права", — сказал Дендиас.
Он обвинил Турцию в ежедневных нарушениях греческого национального суверенитета.
"В этом году было совершено 6100 нарушений национального воздушного пространства, 157 пролетов над территорией Греции, 1000 нарушений наших территориальных вод. Я не думаю, что вы, будучи опытным дипломатом, когда-либо сталкивались с таким количеством нарушений по всей планете", — сказал Дендиас.
Он заявил, что также Турция захватила территорию европейской страны — Кипра
, не применяет санкции против России
и использует иммиграцию как инструмент.
"Турция пытается повернуть время истории вспять, возродить Османскую империю", — сказал греческий министр.
"Мы ясно говорим, что действия и заявления турецкой стороны неприемлемы, неслыханны, предосудительны, но мы не испугаемся. За нашу долгую историю мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы полностью отвергаем эти неоосманские нападки", — сказал Дендиас.
Он подчеркнул, что Греция всегда выступает за конструктивный диалог на основе международного права и ожидает, что ее союзники и партнеры поддержат очевидное.
Дендиас отметил, что и представитель ЕС
по внешней политике, и чешское председательство в ЕС выступили с заявлениями, в которых абсолютно негативно прокомментировали "неприемлемые, возмутительные турецкие позиции последних нескольких дней и отношение Турции в целом".
На просьбу прокомментировать заявления турецкого президента во время визита в Боснию
, что "сказанное им — не мечта, и если турки говорят, что могут прийти внезапно ночью, они и имеют в виду, что могут сделать это", Дендиас ответил, что пока не видел последних заявлений президента Эрдогана и хотел бы увидеть весь текст.
"Но есть реальный факт, что турецкая сторона в последние дни делает все более возмутительные и неприемлемые заявления. Сам факт упоминания оккупации греческих островов говорит об уровне турецких заявлений. Греция всегда ссылается и действует на основе международного права и международного морского права. Но я бы посоветовал всем, кто мечтает о нападениях и завоеваниях, подумать три или четыре раза. Нас достаточно, чтобы защитить нашу родину, нашу территориальную независимость и нашу целостность. И мы абсолютно уверены в наших союзах и в позиции наших партнеров", — сказал министр.
Союзники по НАТО
— Греция и Турция — неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным Минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300
российского производства для нацеливания на турецкие F-16
во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.