https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814763565.html
Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков
Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:51
2022-09-06T10:51
2022-09-06T10:51
турция
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству двух стран."Турция - это дружественная для нас страна, это наш важный партнер как в делах политических, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, проводит суверенную самостоятельную внешнюю политику. Это позволяет нам… продолжать наше взаимодействия, потенциал огромный и далеко еще не раскрыт", - сказал он.Однако, как сообщил Песков в интервью "Известиям", есть и спорные вопросы. "У нас есть разногласия по разным вопросам, к таким в первую очередь относится Украина", - отметил он, добавив, что Россия продолжает доводить свою аргументацию турецким партнерам.
https://ria.ru/20220903/vizit-1814206189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, украина, в мире, дмитрий песков
Турция, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков
Песков заявил, что разногласия с Анкарой, в том числе по Украине, не мешают взаимодействию
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству двух стран.
"Турция - это дружественная для нас страна, это наш важный партнер как в делах политических, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, проводит суверенную самостоятельную внешнюю политику. Это позволяет нам… продолжать наше взаимодействия, потенциал огромный и далеко еще не раскрыт", - сказал он.
Однако, как сообщил Песков в интервью "Известиям", есть и спорные вопросы. "У нас есть разногласия по разным вопросам, к таким в первую очередь относится Украина", - отметил он, добавив, что Россия продолжает доводить свою аргументацию турецким партнерам.