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Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
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Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков
Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:51
2022-09-06T10:51
турция
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству двух стран."Турция - это дружественная для нас страна, это наш важный партнер как в делах политических, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, проводит суверенную самостоятельную внешнюю политику. Это позволяет нам… продолжать наше взаимодействия, потенциал огромный и далеко еще не раскрыт", - сказал он.Однако, как сообщил Песков в интервью "Известиям", есть и спорные вопросы. "У нас есть разногласия по разным вопросам, к таким в первую очередь относится Украина", - отметил он, добавив, что Россия продолжает доводить свою аргументацию турецким партнерам.
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турция, россия, украина, в мире, дмитрий песков
Турция, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
10:51 06.09.2022
 
Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков

Песков заявил, что разногласия с Анкарой, в том числе по Украине, не мешают взаимодействию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству двух стран.
"Турция - это дружественная для нас страна, это наш важный партнер как в делах политических, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, проводит суверенную самостоятельную внешнюю политику. Это позволяет нам… продолжать наше взаимодействия, потенциал огромный и далеко еще не раскрыт", - сказал он.
Однако, как сообщил Песков в интервью "Известиям", есть и спорные вопросы. "У нас есть разногласия по разным вопросам, к таким в первую очередь относится Украина", - отметил он, добавив, что Россия продолжает доводить свою аргументацию турецким партнерам.
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ТурцияРоссияУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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