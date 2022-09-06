https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814763565.html

Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков

Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022

Разногласия по Украине не мешают сотрудничать с Турцией, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:51

2022-09-06T10:51

2022-09-06T10:51

турция

россия

украина

в мире

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции и России есть разногласия, среди таких вопросов - Украина, но это не мешает сотрудничеству двух стран."Турция - это дружественная для нас страна, это наш важный партнер как в делах политических, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, проводит суверенную самостоятельную внешнюю политику. Это позволяет нам… продолжать наше взаимодействия, потенциал огромный и далеко еще не раскрыт", - сказал он.Однако, как сообщил Песков в интервью "Известиям", есть и спорные вопросы. "У нас есть разногласия по разным вопросам, к таким в первую очередь относится Украина", - отметил он, добавив, что Россия продолжает доводить свою аргументацию турецким партнерам.

https://ria.ru/20220903/vizit-1814206189.html

турция

россия

украина

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Кирилл Волков

турция, россия, украина, в мире, дмитрий песков