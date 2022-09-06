https://ria.ru/20220906/turizm-1814956897.html

Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма

Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма - РИА Новости, 06.09.2022

Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма

Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:36

2022-09-06T20:36

2022-09-06T21:52

владимир путин

олег кожемяко

зарина догузова

россия

приморский край

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

российский союз туриндустрии (рст)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Госсовета.В понедельник губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, которые тормозят развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддержал идею создания министерства туризма как координатора всей туристской деятельности."Проработайте дополнительно", - ответил Путин на предложение наделить ведомство главы Ростуризма Зарины Догузовой полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. Перед этим на заседании Кожемяко выдвинул идею о создании единого окна для регулирования туристической отрасли.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ на предложение Кожемяко ответил, что уже существующая система, которая регулируется Ростуризмом, Минстроем и профильным зампредом правительства, является оптимальной. Также он добавил, что как вице-премьер может давать поручения всем министерствам и с его стороны нет никаких новаций в этом вопросе.Тем не менее Догузова не согласилась, что сейчас Ростуризм выступает в качестве федерального органа, ответственного исполнителя государственной программы "Развитие туризма". "Это не так, Владимир Владимирович", - сказала она.Как пояснил Чернышенко: "Правительством это не проработано и не поддерживается, поскольку я вам доложил, что 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которую курирует профильное министерство - Минстрой".

https://ria.ru/20220906/snegokhod-1814884052.html

https://ria.ru/20220906/poberezhe-1814885338.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, олег кожемяко, зарина догузова, россия, приморский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)