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Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма - РИА Новости, 06.09.2022
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Восточный экономический форум
https://ria.ru/20220906/turizm-1814956897.html
Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма
Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма - РИА Новости, 06.09.2022
Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма
Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:36
2022-09-06T21:52
владимир путин
олег кожемяко
зарина догузова
россия
приморский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Госсовета.В понедельник губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, которые тормозят развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддержал идею создания министерства туризма как координатора всей туристской деятельности."Проработайте дополнительно", - ответил Путин на предложение наделить ведомство главы Ростуризма Зарины Догузовой полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. Перед этим на заседании Кожемяко выдвинул идею о создании единого окна для регулирования туристической отрасли.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ на предложение Кожемяко ответил, что уже существующая система, которая регулируется Ростуризмом, Минстроем и профильным зампредом правительства, является оптимальной. Также он добавил, что как вице-премьер может давать поручения всем министерствам и с его стороны нет никаких новаций в этом вопросе.Тем не менее Догузова не согласилась, что сейчас Ростуризм выступает в качестве федерального органа, ответственного исполнителя государственной программы "Развитие туризма". "Это не так, Владимир Владимирович", - сказала она.Как пояснил Чернышенко: "Правительством это не проработано и не поддерживается, поскольку я вам доложил, что 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которую курирует профильное министерство - Минстрой".
https://ria.ru/20220906/snegokhod-1814884052.html
https://ria.ru/20220906/poberezhe-1814885338.html
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владимир путин, олег кожемяко, зарина догузова, россия, приморский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Владимир Путин, Олег Кожемяко, Зарина Догузова, Россия, Приморский край, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
20:36 06.09.2022 (обновлено: 21:52 06.09.2022)
 
Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма

Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТуристы на реке Лене в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии
Туристы на реке Лене в национальном парке Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Туристы на реке Лене в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Госсовета.
В понедельник губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, которые тормозят развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддержал идею создания министерства туризма как координатора всей туристской деятельности.
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"Проработайте дополнительно", - ответил Путин на предложение наделить ведомство главы Ростуризма Зарины Догузовой полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. Перед этим на заседании Кожемяко выдвинул идею о создании единого окна для регулирования туристической отрасли.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ на предложение Кожемяко ответил, что уже существующая система, которая регулируется Ростуризмом, Минстроем и профильным зампредом правительства, является оптимальной. Также он добавил, что как вице-премьер может давать поручения всем министерствам и с его стороны нет никаких новаций в этом вопросе.
Тем не менее Догузова не согласилась, что сейчас Ростуризм выступает в качестве федерального органа, ответственного исполнителя государственной программы "Развитие туризма". "Это не так, Владимир Владимирович", - сказала она.
Как пояснил Чернышенко: "Правительством это не проработано и не поддерживается, поскольку я вам доложил, что 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которую курирует профильное министерство - Минстрой".
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Восточный экономический форумВладимир ПутинОлег КожемякоЗарина ДогузоваРоссияПриморский крайФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Российский союз туриндустрии (РСТ)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ВЭФ-2022Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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