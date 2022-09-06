20:36 06.09.2022 (обновлено: 21:52 06.09.2022)
Путин поручил проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма
Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТуристы на реке Лене в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии
Туристы на реке Лене в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Госсовета.
В понедельник губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, которые тормозят развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддержал идею создания министерства туризма как координатора всей туристской деятельности.
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"Проработайте дополнительно", - ответил Путин на предложение наделить ведомство главы Ростуризма Зарины Догузовой полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. Перед этим на заседании Кожемяко выдвинул идею о создании единого окна для регулирования туристической отрасли.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ на предложение Кожемяко ответил, что уже существующая система, которая регулируется Ростуризмом, Минстроем и профильным зампредом правительства, является оптимальной. Также он добавил, что как вице-премьер может давать поручения всем министерствам и с его стороны нет никаких новаций в этом вопросе.
Тем не менее Догузова не согласилась, что сейчас Ростуризм выступает в качестве федерального органа, ответственного исполнителя государственной программы "Развитие туризма". "Это не так, Владимир Владимирович", - сказала она.
Как пояснил Чернышенко: "Правительством это не проработано и не поддерживается, поскольку я вам доложил, что 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которую курирует профильное министерство - Минстрой".