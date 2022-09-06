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Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
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Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:42
2022-09-06T15:02
туризм
новости - туризм
россия
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли."Представители бизнеса, занятого в отрасли, предлагают рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии, давайте все это обсудим", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.Также глава государства попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта, автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.
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новости - туризм, россия, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владимир Путин
14:42 06.09.2022 (обновлено: 15:02 06.09.2022)
 
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли

Путин на президиуме Госсовета предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли.
"Представители бизнеса, занятого в отрасли, предлагают рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии, давайте все это обсудим", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 12:18Туризм
В Кремле оценили идею создания Министерства туризма
Также глава государства попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта, автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияВладимир Путин
 
 
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