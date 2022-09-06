https://ria.ru/20220906/turizm-1814849796.html
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:42
2022-09-06T14:42
2022-09-06T15:02
туризм
новости - туризм
россия
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли."Представители бизнеса, занятого в отрасли, предлагают рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии, давайте все это обсудим", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.Также глава государства попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта, автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.
https://ria.ru/20220905/ministerstvo-1814503345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владимир Путин
14:42 06.09.2022 (обновлено: 15:02 06.09.2022)
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли
Путин на президиуме Госсовета предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли