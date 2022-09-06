https://ria.ru/20220906/turizm-1814849796.html

Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли

Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022

Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:42

2022-09-06T14:42

2022-09-06T15:02

туризм

новости - туризм

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туристической отрасли."Представители бизнеса, занятого в отрасли, предлагают рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии, давайте все это обсудим", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.Также глава государства попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта, автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.

https://ria.ru/20220905/ministerstvo-1814503345.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, владимир путин