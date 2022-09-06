Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ
Чжоу Лицюнь заявил, что ограничения в сфере российско-китайского туризма скоро снимут
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума (ВЭФ)
Символика Восточного экономического форума (ВЭФ). Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, могут быть сняты в скором времени, после чего туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран, заявил РИА Новости председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты", - сказал Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ.
По словам Чжоу Лицюня, механизмы сотрудничества между Китаем и Россией в области разработки вакцины от COVID-19 и других областях уже достаточно совершенны. "Поэтому я убежден в скорейшей реализации таких механизмов, как взаимное признание паспортов вакцинации", - добавил он.
Чжоу Лицюнь убежден, что, по мере улучшения эпидемической ситуации, сфера туризма станет еще более привлекательным направлением для инвестиций.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.