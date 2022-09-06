https://ria.ru/20220906/turizm-1814704869.html

Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ

Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022

Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ

Ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, могут быть сняты в скором времени, после чего туристическая сфера станет еще более... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:29

2022-09-06T03:29

2022-09-06T03:29

туризм

россия

китай

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

новости - туризм

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, могут быть сняты в скором времени, после чего туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран, заявил РИА Новости председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.По словам Чжоу Лицюня, механизмы сотрудничества между Китаем и Россией в области разработки вакцины от COVID-19 и других областях уже достаточно совершенны. "Поэтому я убежден в скорейшей реализации таких механизмов, как взаимное признание паспортов вакцинации", - добавил он.Чжоу Лицюнь убежден, что, по мере улучшения эпидемической ситуации, сфера туризма станет еще более привлекательным направлением для инвестиций.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/ministerstvoturizma-1814611475.html

россия

китай

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), новости - туризм, восточный экономический форум — 2022 (вэф)