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Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/turizm-1814704869.html
Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ
Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ
Ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, могут быть сняты в скором времени, после чего туристическая сфера станет еще более... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:29
2022-09-06T03:29
туризм
россия
китай
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
новости - туризм
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, могут быть сняты в скором времени, после чего туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран, заявил РИА Новости председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.По словам Чжоу Лицюня, механизмы сотрудничества между Китаем и Россией в области разработки вакцины от COVID-19 и других областях уже достаточно совершенны. "Поэтому я убежден в скорейшей реализации таких механизмов, как взаимное признание паспортов вакцинации", - добавил он.Чжоу Лицюнь убежден, что, по мере улучшения эпидемической ситуации, сфера туризма станет еще более привлекательным направлением для инвестиций.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
китай
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россия, китай, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), новости - туризм, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Россия, Китай, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Новости - Туризм, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:29 06.09.2022
 
Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма, заявили на ВЭФ

Чжоу Лицюнь заявил, что ограничения в сфере российско-китайского туризма скоро снимут

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума (ВЭФ)
Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума (ВЭФ). Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, могут быть сняты в скором времени, после чего туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран, заявил РИА Новости председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты", - сказал Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ.
По словам Чжоу Лицюня, механизмы сотрудничества между Китаем и Россией в области разработки вакцины от COVID-19 и других областях уже достаточно совершенны. "Поэтому я убежден в скорейшей реализации таких механизмов, как взаимное признание паспортов вакцинации", - добавил он.
Чжоу Лицюнь убежден, что, по мере улучшения эпидемической ситуации, сфера туризма станет еще более привлекательным направлением для инвестиций.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ТуризмРоссияКитайДальневосточный федеральный университетРусский (остров)Новости - ТуризмВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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