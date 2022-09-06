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Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/turisty-1814858822.html
Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран
Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран - РИА Новости, 06.09.2022
Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран
Россия будет рада видеть туристов и из недружественных стран, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании Госсовета по туризму, попросив президента... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:10
2022-09-06T22:04
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
зарина догузова
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия будет рада видеть туристов и из недружественных стран, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании Госсовета по туризму, попросив президента Владимира Путина дать поручение рассмотреть возможность запуска электронных виз.Заседание Госсовета под председательством Путина проходит на полях Восточного экономического форума."Хотела бы поддержать Сергея Викторовича Лаврова, который выступил за диспаритет по отношению к туристам из тех стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия. На наш взгляд, они нас видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады видеть, и пусть тратят здесь свои деньги и знакомятся с нашей страной. Поэтому просим Вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма", - сказала Догузова, обращаясь к главе государства.В начале сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО заявил, что России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам. Он добавил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/turisty-1814515328.html
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новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, зарина догузова, владимир путин, русский (остров), владивосток, сергей лавров, дальневосточный федеральный университет, мгимо, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Зарина Догузова, Владимир Путин, Русский (остров), Владивосток, Сергей Лавров, Дальневосточный федеральный университет, МГИМО, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:10 06.09.2022 (обновлено: 22:04 06.09.2022)
 
Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран

Догузова заявила, что Россия будет рада принять туристов из недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗарина Догузова
Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зарина Догузова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия будет рада видеть туристов и из недружественных стран, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании Госсовета по туризму, попросив президента Владимира Путина дать поручение рассмотреть возможность запуска электронных виз.
Заседание Госсовета под председательством Путина проходит на полях Восточного экономического форума.
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"Хотела бы поддержать Сергея Викторовича Лаврова, который выступил за диспаритет по отношению к туристам из тех стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия. На наш взгляд, они нас видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады видеть, и пусть тратят здесь свои деньги и знакомятся с нашей страной. Поэтому просим Вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма", - сказала Догузова, обращаясь к главе государства.
В начале сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО заявил, что России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам. Он добавил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмЗарина ДогузоваВладимир ПутинРусский (остров)ВладивостокСергей ЛавровДальневосточный федеральный университетМГИМОВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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