https://ria.ru/20220906/turisty-1814858822.html

Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран

Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран - РИА Новости, 06.09.2022

Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран

Россия будет рада видеть туристов и из недружественных стран, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании Госсовета по туризму, попросив президента... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:10

2022-09-06T15:10

2022-09-06T22:04

туризм

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россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия будет рада видеть туристов и из недружественных стран, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании Госсовета по туризму, попросив президента Владимира Путина дать поручение рассмотреть возможность запуска электронных виз.Заседание Госсовета под председательством Путина проходит на полях Восточного экономического форума."Хотела бы поддержать Сергея Викторовича Лаврова, который выступил за диспаритет по отношению к туристам из тех стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия. На наш взгляд, они нас видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады видеть, и пусть тратят здесь свои деньги и знакомятся с нашей страной. Поэтому просим Вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма", - сказала Догузова, обращаясь к главе государства.В начале сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО заявил, что России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам. Он добавил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/turisty-1814515328.html

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русский (остров)

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