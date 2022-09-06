https://ria.ru/20220906/tsydenov-1814703283.html

Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ

Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022

Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус, он участвует в мероприятиях Восточного экономического форума. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:53

2022-09-06T02:53

2022-09-06T03:21

распространение коронавируса

алексей цыденов

вэф-2022

общество

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус, он участвует в мероприятиях Восточного экономического форума.Фото отрицательного теста на коронавирус Цыденов опубликовал в своем канале в Telegram. Согласно документу, результат получен 5 сентября, тест действителен до 7 сентября."Тест отрицательный. Вот как так?! Вчера и семья все тесты сдали. И жена, и дети - у всех отрицательно. Только нашумел", - написал он.Сам Цыденов уже появился на площадке форума, участвует в мероприятиях ВЭФ.

https://ria.ru/20220906/vef-1814694852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

алексей цыденов, вэф-2022, общество, здоровье - общество