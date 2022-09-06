https://ria.ru/20220906/tsydenov-1814703283.html
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус, он участвует в мероприятиях Восточного экономического форума. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:53
2022-09-06T02:53
2022-09-06T03:21
распространение коронавируса
алексей цыденов
вэф-2022
общество
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус, он участвует в мероприятиях Восточного экономического форума.Фото отрицательного теста на коронавирус Цыденов опубликовал в своем канале в Telegram. Согласно документу, результат получен 5 сентября, тест действителен до 7 сентября."Тест отрицательный. Вот как так?! Вчера и семья все тесты сдали. И жена, и дети - у всех отрицательно. Только нашумел", - написал он.Сам Цыденов уже появился на площадке форума, участвует в мероприятиях ВЭФ.
https://ria.ru/20220906/vef-1814694852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, вэф-2022, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Алексей Цыденов, ВЭФ-2022, Общество, Здоровье - Общество
02:53 06.09.2022 (обновлено: 03:21 06.09.2022)
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ
Глава Бурятии Цыденов получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ