Рейтинг@Mail.ru
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220906/tsydenov-1814703283.html
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус, он участвует в мероприятиях Восточного экономического форума. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:53
2022-09-06T03:21
распространение коронавируса
алексей цыденов
вэф-2022
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748289525_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_ba4e4ac5f573f558a14aa6b2557ad2e2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус, он участвует в мероприятиях Восточного экономического форума.Фото отрицательного теста на коронавирус Цыденов опубликовал в своем канале в Telegram. Согласно документу, результат получен 5 сентября, тест действителен до 7 сентября."Тест отрицательный. Вот как так?! Вчера и семья все тесты сдали. И жена, и дети - у всех отрицательно. Только нашумел", - написал он.Сам Цыденов уже появился на площадке форума, участвует в мероприятиях ВЭФ.
https://ria.ru/20220906/vef-1814694852.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748289525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbbc28255503bd8680802d0f42e19fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей цыденов, вэф-2022, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Алексей Цыденов, ВЭФ-2022, Общество, Здоровье - Общество
02:53 06.09.2022 (обновлено: 03:21 06.09.2022)
 
Глава Бурятии получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ

Глава Бурятии Цыденов получил отрицательный тест на коронавирус и участвует в ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус, он участвует в мероприятиях Восточного экономического форума.
Фото отрицательного теста на коронавирус Цыденов опубликовал в своем канале в Telegram. Согласно документу, результат получен 5 сентября, тест действителен до 7 сентября.
"Тест отрицательный. Вот как так?! Вчера и семья все тесты сдали. И жена, и дети - у всех отрицательно. Только нашумел", - написал он.
Сам Цыденов уже появился на площадке форума, участвует в мероприятиях ВЭФ.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
00:17
Во Владивостоке открывается основная программа ВЭФ
 
Распространение коронавирусаАлексей ЦыденовВЭФ-2022ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала