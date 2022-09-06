https://ria.ru/20220906/tseny-1814716471.html

Розничные цены на продовольствие могут упасть, заявил экономист

Розничные цены на продовольствие могут упасть, заявил экономист - РИА Новости, 06.09.2022

Розничные цены на продовольствие могут упасть, заявил экономист

Между мировыми и розничными ценами на продовольствие нет реального соответствия в краткосрочной перспективе, последние могут показать снижение в случае... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:15

2022-09-06T07:15

2022-09-06T07:15

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РИМ, 6 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Между мировыми и розничными ценами на продовольствие нет реального соответствия в краткосрочной перспективе, последние могут показать снижение в случае продолжения этой тенденции, рассказал РИА Новости экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Упали Галкети-Аратчиладж.Ранее международная организация сообщила, что мировые цены на продовольствие в августе снизились пятый месяц подряд. В то же время итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti опубликовала доклад, согласно которому рост цен на продовольствие к августу 2021 года составил 8,4%. Рекордный рост показало растительное (кукурузное и подсолнечное) масло, которое подорожало на 63%. Также выросли цены на сливочное масло, муку, рис, пасту и молоко (от 34% до 19%).В комментарии РИА Новости Галкети-Аратчиладж назвал несколько причин, по которым международные и местные цены на продукты питания могут отличаться друг от друга. По его словам, при подсчетах ФАО "использует экспортные цены, обычно на условиях FOB в долларах США (Free on board: термин, который предполагает, что груз считается переданным покупателю в момент погрузки на судно).По его словам, одним из наиболее значительных последствий в последнее время также стало снижение обменного курса многих стран, которые при этом ведут торговлю с использованием доллара США."Розничные цены в Европе и Италии могут вырасти, в то время как международные экспортные цены за последние несколько месяцев снизились. Если коротко, между мировыми и розничными ценами нет реального соответствия в краткосрочной перспективе. Но если цены на глобальном уровне продолжат снижаться, розничные цены могут со временем начать падать, особенно в странах, где местные рынки хорошо интегрированы с мировыми", - сказал Галкети-Аратчиладж (Galketi Aratchilage)"Что касается энергии, то да, энергия является драйвером значительной части нынешних высоких цен на продовольствие. При высоких ценах на энергоносители, особенно на газ, производство удобрений становится затруднительным, поскольку значительный источник мочевины и аммиака производится с использованием природного газа. Это также снизило доступность удобрений, что еще больше снизило продуктивность сельского хозяйства и привело к дальнейшему росту цен на продовольствие", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220906/krizis-1814694024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, сша, европа, италия