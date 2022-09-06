https://ria.ru/20220906/tseny-1814709785.html
СМИ узнали, во сколько обойдется намерение Трасс заморозить цены на энергию
СМИ узнали, во сколько обойдется намерение Трасс заморозить цены на энергию - РИА Новости, 06.09.2022
СМИ узнали, во сколько обойдется намерение Трасс заморозить цены на энергию
Намерение избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:17
2022-09-06T05:17
2022-09-06T05:18
лиз трасс
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_dc643c745995297e8e85ed49819acf34.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Намерение избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года, передает агентство Блумберг.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трасс может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов домохозяйств.Агентство со ссылкой на документы, связанные с обсуждением подобных мер, сообщает, что Трасс, чтобы избежать резкого увеличения роста цен на электроэнергию, которое планируется в Британии в следующем месяце, хочет сохранить их на нынешнем уровне или даже ниже. Согласно документам, план нового премьера подразумевает, что поставщики энергоресурсов будут обязаны взимать с домохозяйств меньшую стоимость, а правительство Британии будет гарантировать выделение финансирования, покрывающего разницу в цене.Telegraph также добавила, что Трасс намерена заморозить цены на энергоресурсы до следующих парламентских выборов, которые должны пройти в 2024 году.Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.Глава британского МИД в понедельник была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник Трасс станет премьер-министром страны.В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
https://ria.ru/20220906/protest-1814697178.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d7d07a523fbe3baa64ef87c3dac96436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиз трасс, великобритания, в мире
Лиз Трасс, Великобритания, В мире
05:17 06.09.2022 (обновлено: 05:18 06.09.2022)
СМИ узнали, во сколько обойдется намерение Трасс заморозить цены на энергию
Bloomberg: желание Трасс заморозить цены на энергию может обойтись в 130 миллиардов фунтов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Намерение избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года, передает
агентство Блумберг.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трасс может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов домохозяйств.
Агентство со ссылкой на документы, связанные с обсуждением подобных мер, сообщает, что Трасс, чтобы избежать резкого увеличения роста цен на электроэнергию, которое планируется в Британии в следующем месяце, хочет сохранить их на нынешнем уровне или даже ниже. Согласно документам, план нового премьера подразумевает, что поставщики энергоресурсов будут обязаны взимать с домохозяйств меньшую стоимость, а правительство Британии будет гарантировать выделение финансирования, покрывающего разницу в цене.
Telegraph также добавила, что Трасс намерена заморозить цены на энергоресурсы до следующих парламентских выборов, которые должны пройти в 2024 году.
Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.
Глава британского МИД в понедельник была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник Трасс станет премьер-министром страны.
В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.