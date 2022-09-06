https://ria.ru/20220906/tseny-1814709785.html

СМИ узнали, во сколько обойдется намерение Трасс заморозить цены на энергию

СМИ узнали, во сколько обойдется намерение Трасс заморозить цены на энергию - РИА Новости, 06.09.2022

СМИ узнали, во сколько обойдется намерение Трасс заморозить цены на энергию

Намерение избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:17

2022-09-06T05:17

2022-09-06T05:18

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Намерение избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года, передает агентство Блумберг.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трасс может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов домохозяйств.Агентство со ссылкой на документы, связанные с обсуждением подобных мер, сообщает, что Трасс, чтобы избежать резкого увеличения роста цен на электроэнергию, которое планируется в Британии в следующем месяце, хочет сохранить их на нынешнем уровне или даже ниже. Согласно документам, план нового премьера подразумевает, что поставщики энергоресурсов будут обязаны взимать с домохозяйств меньшую стоимость, а правительство Британии будет гарантировать выделение финансирования, покрывающего разницу в цене.Telegraph также добавила, что Трасс намерена заморозить цены на энергоресурсы до следующих парламентских выборов, которые должны пройти в 2024 году.Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.Глава британского МИД в понедельник была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник Трасс станет премьер-министром страны.В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

https://ria.ru/20220906/protest-1814697178.html

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Максим Горбачев

лиз трасс, великобритания, в мире