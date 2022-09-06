https://ria.ru/20220906/tropy-1814895979.html

Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России

Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России - РИА Новости, 06.09.2022

Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:02

2022-09-06T17:02

2022-09-06T17:02

туризм

новости - туризм

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами проката и местами для отдыха."Нужно уделить особое внимание в плане восстановления национальных, региональных, местных туристических объектов и троп и подойти к этой работе комплексно. Необходимо оснастить такие пешие маршруты инфраструктурой, местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.Этот вопрос уже обсуждался в июле. Тогда глава государства заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов и туристических троп. Однако, как отметил президент, это не должно идти во вред природе.

https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, владимир путин