https://ria.ru/20220906/tropy-1814895979.html
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России - РИА Новости, 06.09.2022
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:02
2022-09-06T17:02
2022-09-06T17:02
туризм
новости - туризм
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами проката и местами для отдыха."Нужно уделить особое внимание в плане восстановления национальных, региональных, местных туристических объектов и троп и подойти к этой работе комплексно. Необходимо оснастить такие пешие маршруты инфраструктурой, местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.Этот вопрос уже обсуждался в июле. Тогда глава государства заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов и туристических троп. Однако, как отметил президент, это не должно идти во вред природе.
https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России
Путин призвал обустроить туристические тропы в России пунктами проката и местами отдыха
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами проката и местами для отдыха.
"Нужно уделить особое внимание в плане восстановления национальных, региональных, местных туристических объектов и троп и подойти к этой работе комплексно. Необходимо оснастить такие пешие маршруты инфраструктурой, местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.
Этот вопрос уже обсуждался в июле. Тогда глава государства заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов и туристических троп. Однако, как отметил президент, это не должно идти во вред природе.