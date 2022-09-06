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Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/tropy-1814895979.html
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России - РИА Новости, 06.09.2022
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:02
2022-09-06T17:02
туризм
новости - туризм
россия
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами проката и местами для отдыха."Нужно уделить особое внимание в плане восстановления национальных, региональных, местных туристических объектов и троп и подойти к этой работе комплексно. Необходимо оснастить такие пешие маршруты инфраструктурой, местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.Этот вопрос уже обсуждался в июле. Тогда глава государства заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов и туристических троп. Однако, как отметил президент, это не должно идти во вред природе.
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новости - туризм, россия, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владимир Путин
17:02 06.09.2022
 
Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России

Путин призвал обустроить туристические тропы в России пунктами проката и местами отдыха

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в России, отметив, что предстоит комплексная работа, чтобы обустроить их пунктами проката и местами для отдыха.
"Нужно уделить особое внимание в плане восстановления национальных, региональных, местных туристических объектов и троп и подойти к этой работе комплексно. Необходимо оснастить такие пешие маршруты инфраструктурой, местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.
Этот вопрос уже обсуждался в июле. Тогда глава государства заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов и туристических троп. Однако, как отметил президент, это не должно идти во вред природе.
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