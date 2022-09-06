https://ria.ru/20220906/trass-1814976258.html
Трасс приняла приглашение Зеленского
Трасс приняла приглашение Зеленского - РИА Новости, 06.09.2022
Трасс приняла приглашение Зеленского
Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение "скоро" посетить Украину. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:17
2022-09-06T23:17
2022-09-06T23:39
украина
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владимир зеленский
в мире
киев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение "скоро" посетить Украину.Ранее Зеленский в разговоре с Трасс пригласил ее на Украину."Премьер... была рада принять приглашение скоро нанести визит... Зеленскому на Украине", - говорится в заявлении на сайте правительства Британии.Трасс также подтвердила, что Киев может рассчитывать на долгосрочное содействие со стороны Лондона."Она ... заявила, что крайне важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия - потерпела поражение", - указывается в релизе.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, лиз трасс, великобритания, владимир зеленский, в мире, киев, лондон
Украина, Лиз Трасс, Великобритания, Владимир Зеленский, В мире, Киев, Лондон
23:17 06.09.2022 (обновлено: 23:39 06.09.2022)
Трасс приняла приглашение Зеленского
Новый премьер Британии Трасс приняла приглашение Зеленского "скоро" посетить Украину