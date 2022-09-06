https://ria.ru/20220906/trass-1814976258.html

Трасс приняла приглашение Зеленского

Трасс приняла приглашение Зеленского - РИА Новости, 06.09.2022

Трасс приняла приглашение Зеленского

Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение "скоро" посетить Украину. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:17

2022-09-06T23:17

2022-09-06T23:39

украина

лиз трасс

великобритания

владимир зеленский

в мире

киев

лондон

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение "скоро" посетить Украину.Ранее Зеленский в разговоре с Трасс пригласил ее на Украину."Премьер... была рада принять приглашение скоро нанести визит... Зеленскому на Украине", - говорится в заявлении на сайте правительства Британии.Трасс также подтвердила, что Киев может рассчитывать на долгосрочное содействие со стороны Лондона."Она ... заявила, что крайне важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия - потерпела поражение", - указывается в релизе.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, лиз трасс, великобритания, владимир зеленский, в мире, киев, лондон