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Трасс приняла приглашение Зеленского - РИА Новости, 06.09.2022
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Трасс приняла приглашение Зеленского
Трасс приняла приглашение Зеленского - РИА Новости, 06.09.2022
Трасс приняла приглашение Зеленского
Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение "скоро" посетить Украину. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:17
2022-09-06T23:39
украина
лиз трасс
великобритания
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение "скоро" посетить Украину.Ранее Зеленский в разговоре с Трасс пригласил ее на Украину."Премьер... была рада принять приглашение скоро нанести визит... Зеленскому на Украине", - говорится в заявлении на сайте правительства Британии.Трасс также подтвердила, что Киев может рассчитывать на долгосрочное содействие со стороны Лондона."Она ... заявила, что крайне важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия - потерпела поражение", - указывается в релизе.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
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украина, лиз трасс, великобритания, владимир зеленский, в мире, киев, лондон
Украина, Лиз Трасс, Великобритания, Владимир Зеленский, В мире, Киев, Лондон
23:17 06.09.2022 (обновлено: 23:39 06.09.2022)
 
Трасс приняла приглашение Зеленского

Новый премьер Британии Трасс приняла приглашение Зеленского "скоро" посетить Украину

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Британии Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским приняла его приглашение "скоро" посетить Украину.
Ранее Зеленский в разговоре с Трасс пригласил ее на Украину.
"Премьер... была рада принять приглашение скоро нанести визит... Зеленскому на Украине", - говорится в заявлении на сайте правительства Британии.
Трасс также подтвердила, что Киев может рассчитывать на долгосрочное содействие со стороны Лондона.
"Она ... заявила, что крайне важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия - потерпела поражение", - указывается в релизе.
Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
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