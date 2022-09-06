https://ria.ru/20220906/trass-1814931599.html

На Украине напомнили Трасс ее ошибку с Россией

На Украине напомнили Трасс ее ошибку с Россией - РИА Новости, 06.09.2022

На Украине напомнили Трасс ее ошибку с Россией

Украинская газета "Европейская правда" опубликовала материал, посвященный новоизбранному премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, в котором припомнила ее... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:38

2022-09-06T18:38

2022-09-06T19:23

в мире

лиз трасс

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинская газета "Европейская правда" опубликовала материал, посвященный новоизбранному премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, в котором припомнила ее давние оплошности, связанные с Россией.В феврале этого года Трасс, будучи министром иностранных дел, прибыла на переговоры в Москву. Во время визита глава Форин-офиса заявила, что не признает суверенитет России над двумя регионами, признанными мировым сообществом ее территориями, — Ростовской и Воронежской областями. Издание назвало географическую ошибку британского политика "курьезом".Также в материале отмечаются другие слабые стороны Трасс. Даже соратники признают, что она не сильна в публичных выступлениях, но при этом крайне прямолинейна, что переходит в грубость и неуважение к собеседникам.Так, недавно британка выступила с нападками в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, поставив под сомнение его дружеский настрой. Кроме того, как пишет FT, Трасс вызвала раздражение американского лидера Джо Байдена намерениями пересмотреть "особые" двусторонние отношения.Ранее королева Великобритании Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство, после того как политика избрали главой правящей Консервативной партии. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего министра финансов Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/trass-1814684079.html

https://ria.ru/20220211/trass-1772312097.html

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в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, джо байден, россия, великобритания, украина, форин-офис