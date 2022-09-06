18:38 06.09.2022 (обновлено: 19:23 06.09.2022)
На Украине напомнили Трасс ее ошибку с Россией
Киевская "Европейская правда" напомнила Трасс ее глупую ошибку с Россией
© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинская газета "Европейская правда" опубликовала материал, посвященный новоизбранному премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, в котором припомнила ее давние оплошности, связанные с Россией.
В феврале этого года Трасс, будучи министром иностранных дел, прибыла на переговоры в Москву. Во время визита глава Форин-офиса заявила, что не признает суверенитет России над двумя регионами, признанными мировым сообществом ее территориями, — Ростовской и Воронежской областями. Издание назвало географическую ошибку британского политика "курьезом".
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Также в материале отмечаются другие слабые стороны Трасс. Даже соратники признают, что она не сильна в публичных выступлениях, но при этом крайне прямолинейна, что переходит в грубость и неуважение к собеседникам.
"На министерских встречах Трасс часто говорила, не слыша, как ей задают вопрос или как ее перебивают. И эти упрямство и бескомпромиссность уже не раз проявлялись и в отношениях с союзниками", — говорится в статье.
Так, недавно британка выступила с нападками в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, поставив под сомнение его дружеский настрой. Кроме того, как пишет FT, Трасс вызвала раздражение американского лидера Джо Байдена намерениями пересмотреть "особые" двусторонние отношения.
Ранее королева Великобритании Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство, после того как политика избрали главой правящей Консервативной партии. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего министра финансов Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов.
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