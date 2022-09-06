https://ria.ru/20220906/trass-1814824482.html
Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону
Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону - РИА Новости, 06.09.2022
Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону
Новому премьер-министру Британии Лиз Трасс сначала следует разобраться с ближайшими соседями и в частности определиться со своей позицией по французскому лидеру РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:40
2022-09-06T13:40
2022-09-06T13:40
в мире
лиз трасс
эммануэль макрон
сергей лавров
россия
великобритания
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новому премьер-министру Британии Лиз Трасс сначала следует разобраться с ближайшими соседями и в частности определиться со своей позицией по французскому лидеру Эммануэлю Макрону, прежде чем кидать взор далеко за пределы своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Но я думаю, что для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться наконец, для нее президент Макрон - друг или враг? Этот вопрос по-прежнему повис в воздухе, остался неотвеченным. Я бы считал, что для двух соседей разобраться с этим было бы важнее, чем бросить свой взор далеко за пределы своих границ", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
https://ria.ru/20220906/trass-1814746816.html
россия
великобритания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, сергей лавров, россия, великобритания, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Лиз Трасс, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Россия, Великобритания, Франция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону
Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону, прежде чем думать о далеком