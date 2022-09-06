https://ria.ru/20220906/trass-1814824482.html

Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону

Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону - РИА Новости, 06.09.2022

Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону

Новому премьер-министру Британии Лиз Трасс сначала следует разобраться с ближайшими соседями и в частности определиться со своей позицией по французскому лидеру РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:40

2022-09-06T13:40

2022-09-06T13:40

в мире

лиз трасс

эммануэль макрон

сергей лавров

россия

великобритания

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новому премьер-министру Британии Лиз Трасс сначала следует разобраться с ближайшими соседями и в частности определиться со своей позицией по французскому лидеру Эммануэлю Макрону, прежде чем кидать взор далеко за пределы своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Но я думаю, что для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться наконец, для нее президент Макрон - друг или враг? Этот вопрос по-прежнему повис в воздухе, остался неотвеченным. Я бы считал, что для двух соседей разобраться с этим было бы важнее, чем бросить свой взор далеко за пределы своих границ", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

https://ria.ru/20220906/trass-1814746816.html

россия

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, сергей лавров, россия, великобритания, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)