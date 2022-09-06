https://ria.ru/20220906/trass-1814813872.html

Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии

Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии - РИА Новости, 06.09.2022

Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии

Политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не поможет укрепить позиции страны на международной арене, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:19

2022-09-06T13:19

2022-09-06T13:20

в мире

лиз трасс

великобритания

россия

евросоюз

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не поможет укрепить позиции страны на международной арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."У нее есть свои принципы, которые, прежде всего, касаются непримиримости отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы. Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20220906/konstruktiv-1814757479.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, великобритания, россия, евросоюз, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)