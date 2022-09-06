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Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии - РИА Новости, 06.09.2022
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Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии
Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии - РИА Новости, 06.09.2022
Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии
Политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не поможет укрепить позиции страны на международной арене, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:19
2022-09-06T13:20
в мире
лиз трасс
великобритания
россия
евросоюз
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не поможет укрепить позиции страны на международной арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."У нее есть свои принципы, которые, прежде всего, касаются непримиримости отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы. Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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в мире, лиз трасс, великобритания, россия, евросоюз, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Россия, Евросоюз, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:19 06.09.2022 (обновлено: 13:20 06.09.2022)
 
Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Британии

Лавров заявил, что политика Трасс не укрепит позицию Британии на международной арене

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не поможет укрепить позиции страны на международной арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
"У нее есть свои принципы, которые, прежде всего, касаются непримиримости отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы. Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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В миреЛиз ТрассВеликобританияРоссияЕвросоюзСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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