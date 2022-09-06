https://ria.ru/20220906/trass-1814756139.html

Трасс не предложит Сунаку место в своем кабинете министров, сообщили СМИ

Трасс не предложит Сунаку место в своем кабинете министров, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.09.2022

Трасс не предложит Сунаку место в своем кабинете министров, сообщили СМИ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, не предложит своему сопернику, экс-министру финансов Риши Сунаку место в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:31

2022-09-06T10:31

2022-09-06T10:31

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, не предложит своему сопернику, экс-министру финансов Риши Сунаку место в своем кабинете, сообщает Guardian со ссылкой на источники, близкие к Трасс.Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.Как ожидается, в этот же день Трасс утвердит состав нового кабинета министров. По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост."Как стало известно, Риши Сунаку не будет предложено место в кабинете министров Лиз Трасс, в то время как ее команда вносит последние штрихи в список назначений на должности, который будет представлен во вторник днем", - говорится в сообщении.Как отмечает издание, такое решение станет отступлением от традиции, в соответствии с которой большинству проигравших претендентов на лидерство предлагались должности.По данным Guardian, новой главой МВД может стать генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, на пост министра здравоохранения может быть назначена министр труда и пенсий Великобритании Тереза Коффи. Министр по вопросам Брексита Джейкоб Рис-Могг, как ожидается, будет назначен на пост министра по вопросам бизнеса, энергетики и промышленности.Кроме того, как отмечает издание, ожидается, что два сторонника Сунака получат высокие министерские посты: финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер, которую прочат на пост генерального прокурора, и бывший министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик, о его возможной должности не сообщается.Ранее также сообщалось, что министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс заявили о своем уходе на фоне объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра страны. Также письмо о своей отставке написала глава британского МВД Прити Пател.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/trass-1814733504.html

https://ria.ru/20220906/trass-1814746816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лиз трасс, риши сунак, бен уоллес, уэльс, англия, великобритания