https://ria.ru/20220906/trass-1814746816.html

В Кремле не исключили ухудшения отношений с Британией из-за Трасс

В Кремле не исключили ухудшения отношений с Британией из-за Трасс - РИА Новости, 06.09.2022

В Кремле не исключили ухудшения отношений с Британией из-за Трасс

Нельзя исключать ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании, нужно быть готовыми к любому развитию событий,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:00

2022-09-06T10:00

2022-09-06T10:01

москва

в мире

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Нельзя исключать ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании, нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, пресс-секретарь ответил, что "этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость"."Их шаги иррациональны, они делают шаги, которые вредят их собственным интересам... Нужно быть готовыми к любому развитию событий", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/trass-1814734607.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, в мире, великобритания, лиз трасс