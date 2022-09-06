https://ria.ru/20220906/trass-1814746816.html
В Кремле не исключили ухудшения отношений с Британией из-за Трасс
В Кремле не исключили ухудшения отношений с Британией из-за Трасс - РИА Новости, 06.09.2022
В Кремле не исключили ухудшения отношений с Британией из-за Трасс
Нельзя исключать ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании, нужно быть готовыми к любому развитию событий,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:00
2022-09-06T10:00
2022-09-06T10:01
москва
в мире
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Нельзя исключать ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании, нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, пресс-секретарь ответил, что "этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость"."Их шаги иррациональны, они делают шаги, которые вредят их собственным интересам... Нужно быть готовыми к любому развитию событий", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/trass-1814734607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, в мире, великобритания, лиз трасс
Москва, В мире, Великобритания, Лиз Трасс
10:00 06.09.2022 (обновлено: 10:01 06.09.2022)
В Кремле не исключили ухудшения отношений с Британией из-за Трасс
Песков не исключил ухудшения отношений с Британией после избрания Трасс премьером
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Нельзя исключать ухудшения отношений между Лондоном и Москвой после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании, нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.
На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, пресс-секретарь ответил, что "этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость".
"Их шаги иррациональны, они делают шаги, которые вредят их собственным интересам... Нужно быть готовыми к любому развитию событий", - добавил он.