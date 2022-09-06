https://ria.ru/20220906/trass-1814734266.html

Работа посольства в Британии может оказаться под ударом, заявили в МИД

Работа посольства в Британии может оказаться под ударом, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022

Работа посольства в Британии может оказаться под ударом, заявили в МИД

С избранием Лиз Трасс премьер-министром Британии и на волне русофобии под ударом может оказаться работа посольства РФ в королевстве, это приведет к ответу,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:14

2022-09-06T09:14

2022-09-06T09:14

в мире

лиз трасс

сергей беляев

маргарет тэтчер

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. С избранием Лиз Трасс премьер-министром Британии и на волне русофобии под ударом может оказаться работа посольства РФ в королевстве, это приведет к ответу, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Мы, безусловно, не можем исключить того, что ответом нового руководства Великобритании на масштабный экономический кризис внутри страны станет дальнейшее повышение градуса антироссийской истерии в кругах британских элит", - сказал дипломат."Нельзя полностью исключать, что в этих условиях под удар может быть поставлено и дипломатическое присутствие России в Соединенном Королевстве и, как следствие, Британии – в нашей стране. Остается надеяться, что осознание неминуемых тяжелых последствий, которые наступят в этом случае для британской стороны, все же вынудит "горячие головы" в Лондоне прислушаться к голосу разума. В равной степени это можно сказать и о гипотетическом изъятии российских активов в Великобритании", - заявил он в интервью агентству.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета партии Грэм Брейди по итогам голосования. Она станет третьей женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/trass-1814733504.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лиз трасс, сергей беляев, маргарет тэтчер, россия, великобритания, лондон