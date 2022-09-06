https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html

Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром

Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром - РИА Новости, 06.09.2022

Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:13

2022-09-06T08:13

2022-09-06T08:30

карин кнайсль

австрия

общество

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром."Я всегда занималась вопросами защиты окружающей среды. У меня у самой есть животные. В Австрии в зоопарке Вены у меня есть опекунство над волком. Если у меня будет возможность взять опекунство над тигром, я с удовольствием это сделаю", - сказала она на полях ВЭФ.

https://ria.ru/20220905/brakonerstvo-1814427244.html

австрия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

карин кнайсль, австрия, общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф)