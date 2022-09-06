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Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром - РИА Новости, 06.09.2022
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Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром
Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром - РИА Новости, 06.09.2022
Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:13
2022-09-06T08:30
карин кнайсль
австрия
общество
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром."Я всегда занималась вопросами защиты окружающей среды. У меня у самой есть животные. В Австрии в зоопарке Вены у меня есть опекунство над волком. Если у меня будет возможность взять опекунство над тигром, я с удовольствием это сделаю", - сказала она на полях ВЭФ.
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карин кнайсль, австрия, общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Карин Кнайсль, Австрия, Общество, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
08:13 06.09.2022 (обновлено: 08:30 06.09.2022)
 
Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль готова взять опекунство над амурским тигром

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурская тигрица
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром.
"Я всегда занималась вопросами защиты окружающей среды. У меня у самой есть животные. В Австрии в зоопарке Вены у меня есть опекунство над волком. Если у меня будет возможность взять опекунство над тигром, я с удовольствием это сделаю", - сказала она на полях ВЭФ.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 06:29
Чуйченко: браконьерство остается основной угрозой популяции тигра в России
 
Карин КнайсльАвстрияОбществоВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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