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Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром
Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром - РИА Новости, 06.09.2022
Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:13
2022-09-06T08:13
2022-09-06T08:30
карин кнайсль
австрия
общество
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром."Я всегда занималась вопросами защиты окружающей среды. У меня у самой есть животные. В Австрии в зоопарке Вены у меня есть опекунство над волком. Если у меня будет возможность взять опекунство над тигром, я с удовольствием это сделаю", - сказала она на полях ВЭФ.
https://ria.ru/20220905/brakonerstvo-1814427244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карин кнайсль, австрия, общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Карин Кнайсль, Австрия, Общество, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
08:13 06.09.2022 (обновлено: 08:30 06.09.2022)
Экс-глава МИД Австрии готова взять опекунство над амурским тигром
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль готова взять опекунство над амурским тигром