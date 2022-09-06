https://ria.ru/20220906/terminal-1814752484.html

Мощность контейнерного терминала на станции в Перми увеличится вдвое

Мощность контейнерного терминала на станции в Перми увеличится вдвое - РИА Новости, 06.09.2022

Мощность контейнерного терминала на станции в Перми увеличится вдвое

Крупнейший российский контейнерный оператор модернизирует терминал на станции Блочная в Перми, благодаря чему годовая мощность транспортного узла увеличится... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:25

2022-09-06T10:25

2022-09-06T10:25

пермский край

дмитрий махонин

экономика

трансконтейнер

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ПЕРМЬ, 6 сен – РИА Новости. Крупнейший российский контейнерный оператор модернизирует терминал на станции Блочная в Перми, благодаря чему годовая мощность транспортного узла увеличится более чем в два раза, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.Во вторник в рамках ВЭФ Пермский край заключил инвестиционное соглашение с лидером контейнерной железнодорожной логистики в Евразии – ПАО "ТрансКонтейнер". Подписи под документом в присутствии губернатора региона Дмитрия Махонина поставили директор ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" Виктор Марков и генеральный директор краевого Агентства инвестиционного развития Яна Фурман."В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта компания приступит к реконструкции и расширению действующего контейнерного железнодорожного терминала на станции Блочная в столице Пермского края <…> Модернизация логистического комплекса позволит увеличить годовую мощность станции с 45 до 110 тысяч 20-футовых контейнеров", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора уточнили, что "ТрансКонтейнер" намерен завершить реализацию проекта до 2025 года, инвестировав в развитие площадки порядка 428 миллионов рублей.Как отметил Махонин, модернизация железнодорожного узла станет еще одним шагом по развитию в крае транспортно-логистического центра "Блочная". По его словам, сотрудничество региона с компанией "ТрансКонтейнер", позволит системно и основательно подойти к этой работе. Кроме того, в рамках договоренностей с инвестором и минтрансом РФ терминал также будет включен в ведомственный проект федерального ведомства "Формирование сети транспортно-логистических центров".

https://ria.ru/20220830/remont-1813220487.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, экономика, трансконтейнер