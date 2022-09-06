https://ria.ru/20220906/terminal-1814716810.html
Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал
Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал - РИА Новости, 06.09.2022
Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дали старт новому мультимедийному терминалу РИА... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:20
2022-09-06T07:20
2022-09-06T08:57
общество
дальневосточный федеральный университет
дмитрий киселев
дмитрий чернышенко
владивосток
технологии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дали старт новому мультимедийному терминалу РИА Новости в рамках презентации на Восточном экономическом форуме.Чернышенко самостоятельно выпустил новость об этом на терминал, анонсировав новую версию профессионального продукта агентства - новостного терминала РИА Новости.РИА Новости первым среди российских информационных агентств представило на единой платформе одновременно тысячи новостей и сотни фото и видео в сутки. Читатель теперь сможет получать оперативные кадры с мест событий по всему миру в связке с текстом, а также просмотреть новостные и архивные фото.Впервые также открыт доступ пользователям к части закрытого контента: зайдя на портал через социальные сети или через свою почту, каждый теперь сможет прочитать эксклюзивный контент, самые важные новости часа, даже не являясь подписчиком терминала. Также можно поделиться этим контентом с такими же зарегистрированными через соцсети пользователями.Опция поиска становится в новой версии новостного терминала РИА Новости "обучаемой" для формирования релевантной выдачи по новостям и мультимедиа. Создано множество опций кастомизации контента под конкретного пользователя.В настоящее время полноценно работает прежняя версия новостного терминала. О переходе на новую версию для подписчиков и партнеров агентства будет сообщено дополнительно.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814728126_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_048b359df006dc77f2f5968971b05a99.jpg
Дмитрий Чернышенко публикует новость в мультимедийном терминале агентства в ходе ВЭФ
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости и первым опубликовал новость с фото в новом мультимедийном терминале агентства в ходе Восточного экономического форума.
2022-09-06T07:20
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальневосточный федеральный университет, дмитрий киселев, дмитрий чернышенко, владивосток, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Дмитрий Киселев, Дмитрий Чернышенко, Владивосток, Технологии, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:20 06.09.2022 (обновлено: 08:57 06.09.2022)
Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал
Медиагруппа "Россия сегодня" запустила новый мультимедийный новостной терминал РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дали старт новому мультимедийному терминалу РИА Новости в рамках презентации на Восточном экономическом форуме.
Чернышенко самостоятельно выпустил новость об этом на терминал, анонсировав новую версию профессионального продукта агентства - новостного терминала РИА Новости.
РИА Новости первым среди российских информационных агентств представило на единой платформе одновременно тысячи новостей и сотни фото и видео в сутки. Читатель теперь сможет получать оперативные кадры с мест событий по всему миру в связке с текстом, а также просмотреть новостные и архивные фото.
Впервые также открыт доступ пользователям к части закрытого контента: зайдя на портал через социальные сети или через свою почту, каждый теперь сможет прочитать эксклюзивный контент, самые важные новости часа, даже не являясь подписчиком терминала. Также можно поделиться этим контентом с такими же зарегистрированными через соцсети пользователями.
Опция поиска становится в новой версии новостного терминала РИА Новости "обучаемой" для формирования релевантной выдачи по новостям и мультимедиа. Создано множество опций кастомизации контента под конкретного пользователя.
В настоящее время полноценно работает прежняя версия новостного терминала. О переходе на новую версию для подписчиков и партнеров агентства будет сообщено дополнительно.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.