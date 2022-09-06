https://ria.ru/20220906/terminal-1814716810.html

Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал

Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал - РИА Новости, 06.09.2022

Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дали старт новому мультимедийному терминалу РИА... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:20

2022-09-06T07:20

2022-09-06T08:57

общество

дальневосточный федеральный университет

дмитрий киселев

дмитрий чернышенко

владивосток

технологии

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дали старт новому мультимедийному терминалу РИА Новости в рамках презентации на Восточном экономическом форуме.Чернышенко самостоятельно выпустил новость об этом на терминал, анонсировав новую версию профессионального продукта агентства - новостного терминала РИА Новости.РИА Новости первым среди российских информационных агентств представило на единой платформе одновременно тысячи новостей и сотни фото и видео в сутки. Читатель теперь сможет получать оперативные кадры с мест событий по всему миру в связке с текстом, а также просмотреть новостные и архивные фото.Впервые также открыт доступ пользователям к части закрытого контента: зайдя на портал через социальные сети или через свою почту, каждый теперь сможет прочитать эксклюзивный контент, самые важные новости часа, даже не являясь подписчиком терминала. Также можно поделиться этим контентом с такими же зарегистрированными через соцсети пользователями.Опция поиска становится в новой версии новостного терминала РИА Новости "обучаемой" для формирования релевантной выдачи по новостям и мультимедиа. Создано множество опций кастомизации контента под конкретного пользователя.В настоящее время полноценно работает прежняя версия новостного терминала. О переходе на новую версию для подписчиков и партнеров агентства будет сообщено дополнительно.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Чернышенко публикует новость в мультимедийном терминале агентства в ходе ВЭФ Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости и первым опубликовал новость с фото в новом мультимедийном терминале агентства в ходе Восточного экономического форума. 2022-09-06T07:20 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, дальневосточный федеральный университет, дмитрий киселев, дмитрий чернышенко, владивосток, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф)